Un diputado de la oposición, directo contra Alberto Fernández: “No trajiste la vacuna, te la robaste”

En la misma sintonía que Patricia Bullrich, diferentes referentes de la oposición han sido a criticar a Alberto Fernández en las últimas horas. El diputado Waldo Wolff fue durísimo con el presidente de la Nación, en una entrevista le habló directamente: “No trajiste la vacuna, te la robaste”. Además, sostuvo que deberá dar explicaciones por el contrato con Pfizer.

El integrante de Juntos por el Cambio hizo en A24 un llamado al peronismo a levantarse contra un sector que quiere “terminar con la democracia”. Según planteó el diputado: “Es momento de definir quién está por un sistema republicano democrático que consideran los valores de la democracia. Ellos quieren perpetuarse en el poder y no tener que dar explicaciones”.

Waldo Wolff afirmó “yo si creo en la grieta” y planteó que esta dividida entre quienes se acercan a Irán, Venezuela y Cuba, contra los que creen en un sistema democrático como Europa. “Cuando vos cometés delitos venís a perfeccionarlo, les pido a los peronistas que reaccionen, está en juego un proyecto de país. Quieren suprimir los parlamentos, la oposición”, señaló.

En diálogo con Viviana Canosa, el diputado marcó que no ocultará sus expresiones: “No voy a cambiar mi cara de enojado, no la voy a cambiar un car…, si me tengo que ir a mi casa en el 2023 me voy, pero yo salgo a la calle y voy tranquilo. No pidieron ni perdón por robarse vacunas”. Además, sostuvo que luego de un año y medio de pandemia “al presidente no le cree nadie”.

Defendió a Patricia Bullrich al señalar que “el presidente tiene que dar explicaciones por el contrato con Pfizer”. En esa sintonía agregó: “Desde noviembre hasta hoy murieron 40.000 argentinos y esas vacunas no vinieron. Se enojan para no dar explicaciones, tienen que explicar porque pisaron un contrato con Pfizer por más de 13.000.000 de vacunas contra el coronavirus”.

