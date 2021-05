Ginés González García: “Verbitsky me llamó para ser vacunado y me dijo que estaba muy asustado”

Luego de varios meses de silencio, el ex ministro de Salud, Ginés González García, dejó el ostracismo para contestar la denuncia pública de Patricia Bullrich y anunciar que le iniciará acciones legales.

La dirigente opositora aseguró que el ex funcionario eyectado de la administración pública por la vacunación vip intentó sacar algún rédito económico en la frustrada negociación con Pfizer. El laboratorio y el ex ministro desmintieron rotundamente la versión.

A regañadientes, González García aceptó además contestar preguntas sobre el escándalo que terminó marcando su suerte como funcionario público y por el cual está siendo investigado por la Justicia federal.

Todo comenzó cuando Horacio Verbitsky, ex cuadro de inteligencia de la organización Montoneros, luego colaborador de la Fuerza Aérea durante el Proceso (lo que dio lugar al libro de Gabriel Levinas, Doble Agente), contó en un programa de radio cómo le facilitaron el acceso a la vacuna fuera del protocolo vigente.

“Llamé a mi viejo amigo Ginés González García”, reconoció Verbitsky el 19 de febrero. En virtud de eso fue convocado a vacunarse en el Ministerio de Salud y se descubrió que otros allegados al poder habían tenido ese privilegio.

Ginés admitió este martes que existió un contacto telefónico con el periodista mucho antes de que estallara el escándalo: “Me dijo “se ha muerto un pariente mío, estoy muy asustado” y yo le pedí que esperara”.

Pese a ello, el ex funcionario defendió la inmunización de Verbitsky porque tenía 79 años y le atribuyó al director del Hospital Posadas, Alberto Maceira, la decisión de haber montado el vacunatorio en el Ministerio de Salud. “Eso fue un accidente”, analizó en diálogo con Ernesto Tenembaum en radio Con Vos.

“Yo estaba en Entre Ríos. El director del Posadas me dijo que no quería que Verbitsky fuera al Hospital porque está muy politizado y sus trabajadores han tenido consecuencia en la Dictadura. Entonces pidió que no los llevaran ahí y dijo que él estaba dispuesto a ir a cualquier lado, incluso si querían al Ministerio; yo dije que sí y listo”, avanzó.

González García no explicó por qué los trabajadores del Posadas no querían a Verbitsky -de quien dijo no ser amigo-. “Eso hay que preguntarle a ellos”, contestó. En la confesión pública del 19 de febrero, el periodista había declarado que mantiene una relación “fraternal” con los médicos y enfermeros de esa institución ubicada en el partido de Morón.

La decisión de montar un vacunatorio vip en el Ministerio de Salud por el que también pasaron Jorge Taiana y Eduardo Valdés, y una larga lista de funcionarios que se habían vacunado en el Hospital Posadas cuando no les correspondía le terminaron costando el puesto a González García. Fue echado y reemplazado por su segunda, Carla Vizzotti.

“Yo quizás me equivoqué, no debería haber aceptado la vacunación en el Ministerio de Salud. Te hacen 50 preguntas por día y bueno... fue una equivocación mía. Y pagué un precio muy duro”, reflexionó.

La jueza María Eugenia Capuchetti deberá determinar si Ginés tuvo alguna responsabilidad penal en el hecho. Maceira ya pasó por los tribunales de Comodoro Py en condición de testigo y reconoció su participación personal en el escándalo.

