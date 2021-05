Revelan una turbia teoría sobre Marcela Basteri, la mamá de Luis Miguel

temporada de "Luis Miguel, la serie" se volvieron a poner sobre la mesa las preguntas que rondan en torno a la desaparición de la mamá del cantante mexicano. Luis Ventura se refirió a las diferentes versiones que giran en torno a si está viva o no y reflexionó sobre "los intereses" que podrían existir detrás de su ausencia.

“Hay que ver ¿Cuántas Marcela Basteri hay?", comenzó Ventura en la última edición de “Secretos Verdaderos”. "¿Cuántos Luis Miguel hay? ¿Cuántos Sergio Gallego hay? Son preguntas…porque son vistos en situaciones que a veces lleva a dicotomías en cuanto a los relatos”, sostuvo el periodista.

“¿Cuántas Marcela Basteri podemos contabilizar? ¿Dónde está? ¿En México? ¿Acá, en el Moyano? ¿Y qué pasó en el Luna Park? Después de su última aparición pública? ¿O tal vez en Chile? Donde teóricamente iba a encontrarse con su hijo, como le dijo a la familia ¿O trabajando en una casa de ropa en Madrid”, agregó Luis Ventura.

Por último, el conductor reflexionó: “Acá a muchos les interesa hacer correr un montón de historias para que ninguna sea la real. ¿Cuántas veces escucharon la versión que el Luis Miguel un sube al escenario no es el verdadero, porque el verdadero está muerto? Y uno cuando mira la imagen de Luis Miguel, descree de la verdadera imagen que uno tiene en la cabeza…porque tiene la frente muy ancha, la cara es más regordeta…porque no es aquel cantante esbelto, con una marca característica en la dentadura. Yo sé que hubo odontólogos…pero ¿será el mismo Luis Miguel? O es otro porque no está condiciones de cumplir con su recitales…”, cuestionó Luis Venturo dejando así la duda de un turbio entramado del que mucho se desconoce.