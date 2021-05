Sergio Agüero explicó por qué deja Twitch, a pocos días de convertirse en jugador del Barcelona

Lo que empezó como un momento de diversión en medio de la pandemia se convirtió en un gran negocio. Casi de casualidad, Sergio Agüero se abrió una cuenta en la red social Twitch y se convirtió en uno de los streamers preferidos del público.

Confinado en su casa, sin poder ir a entrenar y sin competiciones, en los primeros meses de 2020 el delantero se dedicó a jugar videojuegos y generar una gran interacción con sus seguidores, que se divertían con cada vivo. Sin embargo, ahora que todo volvió a la normalidad, el Kun decidió tomarse un descanso.

La decisión del atacante poco tiene que ver con un cansancio de la red social, sino con su falta de tiempo y su agenda ajustada en los próximos meses y así se lo hizo saber a sus seguidores.

“Hoy creo que es el último stream, no se por cuánto tiempo. Mi agenda está ocupada. Creo que es el último día. El jueves viajo a Portugal, el sábado está el partido (la final de la Champions entre el City y el Chelsea). Después tengo que ir a la Argentina y allí estaré todo el mes de junio. Y en julio, no voy a hacer nada tampoco”, detalló en primer lugar.

La realidad es que el Kun tendrá días agitados y muchos compromisos de aquí en adelante. El sábado jugará la final de la Champions League, ante Chelsea, en lo que será su último partido con la camiseta del Manchester City. El lunes viajará a Barcelona para formar contrato con su nuevo club, e inmediatamente viajará a la Argentina para quedar concentrado con la Selección, donde disputará la Copa América y la doble fecha de Eliminatorias.

Por otro lado, Agüero no quiso dejar pasar la oportunidad de hablar de quienes lo criticaron cuando comenzó en este nuevo mundo del streaming.

“Hoy se suben todos al caballo, que el récord. Qué grande el Kun, cuando hace un tiempo me mataban. Hoy es qué grande el Kun, qué increíble lo que hizo. Prefiero estar tranquilo, disfrutar allá y enfocado en la Selección. Todo el mundo espera el mínimo error y si pasa algo, en la Argentina lo primero que van a decir es que estoy stremeando”, indicó.“Hay muchos periodistas que no les gustaba desde antes. A mí me da igual. Yo empecé a stremear porque se me cantó. Y cuando vi que ustedes me charlaban y tenían buena onda, lo seguí. A algunos no les gustaba, que me lesiono porque estoy sentado. Que está stremeando y no está pensando en el fútbol. ¿Qué tiene que ver el streaming? Como si fuera que estoy andando en moto y me estoy por matar. Si vos decís que estoy en moto, decilo y que tiene posibilidades de lesionarse y matarse. Les diría ok, que soy un irresponsable y me estoy jugando cosas. Entones, estoy stremeando ¿Estoy haciendo algo malo? No entiendo por qué hay gente que no le gusta”, cerró.