Ricardo Alfonsín cruzó a Patricia Bullrich por las supuestas coimas a Pfizer y defenestró a la UCR

El embajador argentino en España y figura histórica del radicalismo, Ricardo Alfonsín, se sumó a la polémica que se generó por las denuncias de Patricia Bullrich sobre supuestas coimas que frenaron el acuerdo con Pfizer para comprar vacunas. «Ha cruzado líneas rojas», señaló el diplomático y señaló que se siente «indignado» con la Unión Cívica Radical (UCR) por no expresar su rechazo a las acusaciones de la líder opositora.

«No es serio hacer acusaciones de la naturaleza de las que hizo Patricia Bullrich, sin aportar ninguna prueba, y sabiendo que no hay pruebas porque le hecho no existió», sostuvo en declaraciones a Radio 10 y agregó: «Espero que se rectifique». El último domingo la presidenta del PRO dio a entender que el exministro de Salud, Ginés González García, habría pedido coimas a Pfizer para cerrar un acuerdo. Sin embargo, el propio gigante farmacéutico lo desmintió horas después.

A pesar de la negativa de Pfizer, Bullrich insistió en la defensa de su postura y dijo que «la gran prueba que existe es que ese contrato no se firmó». «Lo que dije, y lo vuelvo a decir, es que el contrato de Pfizer estuvo en el escritorio del doctor Ginés González García. Cuando llegó ese contrato, Ginés no tuvo mejor idea que decir que quería que haya un socio argentino», agregó. Ahora, la presidenta del PRO deberá enfrentar un proceso judicial a raíz de la denuncia que, según anunció Alberto Fernández, presentará la próxima semana.

El diplomático se sumó a una extensa lista de políticos que expresaron su repudio y subrayaron la gravedad de las acusaciones de la opositora, al tiempo que hizo pública su desilusión por el silencio radical. «A mi me indigna que mi partido no haya dicho nada», indicó y recordó que tampoco salió a plantar postura cuando la oposición comparó la cuarentena con la doctrina de la seguridad nacional o señalaban que la democracia atravesaba momentos similares a 1983.

«A nadie le ponen un revolver en la cabeza. Me preguntó a qué le tienen miedo y por qué no dicen nada. Esto no es hacer política republicana», agregó en alusión a las presiones externas y relató que va más allá de las internad con el PRO. «Temen perder respaldo», relató Alfonsín y dejó entrever entre líneas que apuntaba a poderes económicos externos y mediáticos.

«Si la Unión Cívica Radical siempre hubiese defendido las ideas que defiende ahora ni (Raúl) Alfonsín, ni (Crisólogo) Larralde, ni (Moisés) Lebensohn, ni (Arturo) Illia, ni quien habla se hubieran afiliado a la UCR», lanzó ofuscado el funcionario nacional y agregó que hay «muchísimos radicales que comparten esto». «Es un partido que de radical no tiene nada. Lo que va a pasar es que desaparecemos y tendremos que crear uno nuevo con las ideas de la UCR. O sino otros levantarán esa bandera, como lo hace hoy el Justicialismo», concluyó.

