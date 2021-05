Habló Juan Grabois, luego de que Colombia le negara la entrada al país

Colombia le negó la entrada al país al líder de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (Ctep), Juan Grabois, quien llegó a la nación limítrofe como parte de una misión Internacional de Solidadaridad y Observación cuyo objetivo es evaluar lo que sucede con las protestas que se están llevando a cabo en el territorio colombiano. Este miércoles el dirigente social habló sobre lo sucedido y dio su versión de los hechos.

«Mi nombre es Juan Grabois, soy abogado de profesión», con estas palabras comienza el descargo que el titular de la Ctep dio a conocer a través de la cuenta de Instagram misión internacional _Colombia, en donde agregó: «Dirigente social en la Argentina, miembro del Vicasterio para el Desarrollo Integral Humano en la Santa Sede y ahora hago parte de la Delegación Internacional de Solidaridad y Derechos Humanos».

Sobre el hecho en si, el referente social detalló: «Hace una hora cuando realizaba el ingreso migratorio saltó una alerta, según me informaron en el sistema» y añadió: «Fui derivado a una supervisora que me informó que se me denegaba el ingreso». «Pedí que se me informe la causal, pero me dijeron que debía retirarme del lugar y me llevaron a un lugar desconocido», puntualizó.

Lejos de quedarse callado, remarcó: «Ha habida cuenta de las violaciones que ya sucedieron a los derechos humanos en Colombia, nuestro protocolo acordado con congresales colombianos, era que siempre estuvieramos acompañados por un abogado, por un testigo» por lo que indicó: «Solicité la presencia del abogado Jalil». «En ese momento, el personal de seguridad se puso muy, muy agresivo», aseguró.

Y continuó: «Nos llevaron a una puerta sin conexión con el resto de las instalaciones, donde fui agredido con empujones y un golpe en el rostro por parte de dos funcionarios distintos de Migraciones». «Finalmente, cambiaron el personal, aparecieron otros dos oficiales, mucho más respetuosos, que me informaron que se me negaba el acceso por considerarse que mi presencia era una amenaza para la seguridad del Estado colombiano», subrayó.

«Frente a esta definición del Gobierno colombiano solicité si había alguna forma de reconsideración de la misma», aseveró y explicó: Habida cuenta de la importancia de nuestra observación frente a las graves violaciones de los derechos humanos, desapariciones forzadas y represión de protestas pacíficas». No obstante, resaltó: «La respuesta fue que no y que debía abordar un vuelo, de manera inmediata».

Para concluir, aseveró: «Estoy siendo custodiado y mi documento ha sido retenido hasta que embarque ese vuelo». En consecuencia, afirmó: «Lamento mucho no poder participar de la misión, no poder realizar mi aporte en este proceso, pero quedan 20 compañeras y compañeros del equipo interdisciplinario que seguramente harán un trabajo excelente» y cerró: «Espero estar, en unas horas, nuevamente en la Argentina».

