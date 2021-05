Sigue el escándalo, fuerte respaldo a Patricia Bullrich: “No fue desmentida por Pfizer”

El escándalo de Patricia Bullrich y su denuncia pública contra el gobierno nacional sigue generando polémica. En este caso, el ex diputado Eduardo Amadeo decidió salir en Canal Nueve a expresar su completo apoyo a la presidenta del PRO. En primer lugar, el exlegislador sostuvo que la exministra “no fue desmentida por Pfizer” por lo tanto respaldó sus acusaciones.

Amadeo explicó que Bullrich denunció al gobierno nacional por intentar colocarle a Pfizer “un intermediario, que aparentemente sería Sigman, para firmar un contrato”. Del mismo modo, sostuvo que el laboratorio acordó con todos los países de América Latina menos Argentina. Para argumentar su defensa, el exdiputado interpretó el comunicado que sacó inmediatamente el laboratorio.

“¿Qué es lo que dice Pfizer?, no nos pidieron plata y no tenemos representante. Pero no le dice que no le pidieron entrar con un socio argentino”, indicó Amadeo. Así, afirmó que el escrito de la empresa no contradice las palabras de la presidenta del PRO. En ese momento, los periodistas agregaron que Bullrich habló de un “retorno”. El exlegislador señaló que “la forma de tener un retorno era ponerle un socio a Pfizer”.

En su descargo, Amadeo consideró que fue “una operación sucia” la que realizó el Gobierno que perjudicó a los argentinos, “nos perdimos 12 millones de vacunas que hubieran estado en diciembre”, completó. Y afirmó que la prueba de su acusación se encuentra en que el Estado no firmó el acuerdo con Pfizer.

«Marcarle la cancha al Gobierno»

“Se trata de marcarle la cancha al gobierno”, explicó cuando le preguntaron por qué la denuncia fue pública y no ante la Justicia. “Cualquier sospecha de corrupción debe ser denunciada cuando toma un tema sensible y lo segundo es porque queremos exigirle al gobierno que repare todo el mal que ha hecho con el manejo de las vacunas y haga operaciones transparentes, rápidas y eficientes”, concluyó.

