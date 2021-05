El abogado de Alberto Fernández no se guardó nada y fulminó a Mauricio Macri: “El mayor mentiroso”

El abogado del presidente Alberto Fernández, Gregorio Dalbón, opinó sobre el pedido de cancillería para que deporten al ex asesor de Mauricio Macri, Fabián «Pepín» Rodríguez Simón, de Uruguay y fulminó al ex presidente. En declaraciones televisivas lo trató de “mentiroso” y se preguntó por qué el exfuncionario no quiere asistir a la declaración indagatoria en Argentina.

“Pepín Rodríguez Simón fue el ministro de Justicia de Macri, Garavano fue solo la cara. Pero el verdadero ministro fue este hombre que ahora parece una carmelita descalza, medicado y con mucho temor”, apuntó en primer lugar Dalbón. El abogado del Presidente no se ahorró palabras y apuntó en C5N que Pepín está “preocupado” por “la criminalidad de sus actos”.

Además de eso, agregó que el ex asesor macrista “sabe lo que hizo” y dejó entrever que “quizás tenga más preocupada su cabeza con los delitos que cometió que con los que se le puedan probar”. El letrado afirmó que igualmente se garantizó el principio de inocencia porque fue citado a una indagatoria. En ese marco, Pepín desde Uruguay pidió asilo político.

“A veces uno cree que es una estrategia del macrismo para hacer una prueba piloto utilizando a Rodríguez Simón para buscar en el Uruguay un refugio”, consideró Dalbón. Pero las críticas no solo fueron para el exasesor sino también para el expresidente, el abogado de Fernández señaló que Macri es “el mayor mentiroso” y remarcó que no puede creer que haya sido presidente.

En esa línea, agregó que se trata de “un hombre que le ha mentido a la gente en todo” y que destruyó la Argentina”. Por último, aclaró que Pepín no era un cobrador de impuestos sino que “era el íntimo amigo del presidente de la Corte Suprema”. Por último, reflexionó: “¿Por qué tiene miedo? ¿Podrá involucrar a gente más importante que él? ¿Quizás el presidente Macri?”.

