Ministerio Público Fiscal: Juntos por el Cambio espera que Cristina Kirchner convoque a debatir el pliego de Daniel Rafecas

La disputa por la sucesión en el cargo de Procurador General de la Nación sigue sumando capítulos y abriendo grietas. En el oficialismo y en la oposición se encadenan reuniones, llamados y mensajes en busca de un punto de equilibrio que, hasta ahora, parece que no se encontró.

Por el lado de Juntos por el Cambio, y luego de varias idas y vueltas y llamados a jefes políticos y mensajes internos, parece haberse encontrado una posición. Ahora los senadores del radicalismo y del PRO definieron una postura en común y apoyan el pliego que envió el Poder Ejecutivo postulando a Daniel Rafecas.

Cuando arrancó la discusión por Rafecas en el 2020, la senadora Lucila Crexell pidió que el interbloque presionara para tratarlo, pero hubo sectores del radicalismo, en donde la voz cantante fue el senador Luis Naidenoff, que frenaron ese avance. Luego apareció Elisa Carrió apoyando a Rafecas, pero en los despachos del Senado señalan que el que en ese momento frenó un posible apoyo fue Ernesto Sanz.

Hoy, seis meses más tarde, con un proyecto de ley con media sanción que modifica el proceso de selección del jefe de los fiscales, el interbloque de Juntos por el Cambio definió que esperan que el oficialismo llame a las audiencias públicas para tratar el pliego de Rafecas.

Lo mismo dicen desde la Casa Rosada. Este fin de semana el presidente Alberto Fernández mandó un mensaje claro al señalar que su candidato es Rafecas y que no tiene pensado enviar un nuevo pliego. Pero, a esta altura, el mensaje parece ser más para adentro que para afuera.

La senadora Anabel Fernández Sagasti es la presidenta de la Comisión de Acuerdos y es la encargada de darle viabilidad al proceso de selección del jefe de los fiscales. La vicepresidenta del Bloque del Frente de Todos y Presidenta del Partido Justicialista de Mendoza es reconocida como una de las “espadas” del kirchnerismo en la Cámara alta y entienden que parte de este letargo a la hora de darle inicio al proceso tiene que ver con una decisión tomada en el despacho la presidencia de la Cámara de Senadores.

“No es una cuestión de pandemia o confinamiento porque se podría llevar adelante el proceso de manera virtual como se realizan muchos otros. Es una decisión del Instituto Patria”, explicó un senador.

Respecto a este punto, la decisión que repiten en el entorno de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner es que hay un proyecto de ley avanzando y que esperarán el resultado de ese proceso. “Hasta que no se sepa qué pasa con la nueva ley de Ministerio Público acá no creo que hagan nada”, explicó a Infobae una fuente cercana a la toma de decisiones del bloque del Frente de Todos.

En el oficialismo hay un cruce de sensaciones respecto del tema, pero una decisión tomada. Según explicó una fuente del bloque, cuando comenzó la discusión por el procurador “la intención era aprobarlo pero desde Juntos por el Cambio se negaron a dar los dos tercios necesarios”. Y agregó: “Cuando apareció Carrió pidiendo el voto para Rafecas, hubo una reunión entre los presidentes de los bloques en donde se dejó en claro que era la opinión de la líder de la CC-ARI que no tiene ningún senador y quedó todo en la nada. A partir de esto, el bloque tomó la decisión de avanzar con la ley más allá de lo de Rafecas porque nosotros consideramos que no tiene que ser un cargo vitalicio. Además, la crítica está en la decisión de la mayoría simple y, al fin y al cabo, sólo se discute a quien propone el Ejecutivo y se aprueba o no. Nosotros entendemos que los consensos constitucionales son razonables en temas de largo plazo, pero como acá el consenso no es garantía, creemos que lo ideal es modificar la ley que será de utilidad para el que gobierne”.

En este contexto, el posicionamiento del oficialismo en el Senado es simple: “Está la decisión de avanzar con la ley, desde hace meses que en el Senado no se habla del tema, con o sin Rafecas”. A esto se le suma que empezó a crecer la percepción en varios legisladores de que a Rafecas, luego de sus expresiones públicas que no cayeron bien, “sólo le interesa el cargo si se mantiene sin límite de tiempo”.

En este contexto, la estrategia de Juntos por el Cambio es la de presionar para tratar el pliego de Rafecas, la de la Casa Rosada no moverse del candidato y la del Instituto Patria seguir juntando voluntades en Diputados para lograr el cambio de la ley de Ministerio Público Fiscal. “La ley va a salir, antes o después de las elecciones, pero estamos seguros que va a salir”, resumen en el entorno de la Vicepresidenta.

* Para www.infobae.com