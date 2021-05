Emiten un fuerte comunicado contra la numeróloga de Showmatch, La Academia

A partir de esta semana la astróloga y numeróloga Julieta Rutenberg se sumó a Showmatch para hacer sus apreciaciones sobre el jurado y los participantes.

Sin embargo no fue una gran semana para ella, ya que a raíz de sus dichos, la Asociación Argentina de Counselors sacó un comunicado repudiando fuertemente las palabras que tuvo en el programa que conduce Marcelo Tinelli.

En el comunicado que apunta a la numeróloga se repudian los comentarios que hizo en su debut el lunes 24 de mayo sobre el counseling, la consultoría psicológica.

El escrito difundido públicamente destaca “que en un momento de crisis como el que vivimos, brindan -sin estridencias ni cámaras- contención emocional y orientación calificada a la población, sosteniendo la angustia y el dolor”.

Además se encargan de resaltar que Julieta Rutenberg no es parte de la Asociación, motivo por el cual no ha jurado sobre el Código de Ética que los rige.

También se encargaron de aclarar que el Counseling no brinda arreglo de “chapa y pintura” como dijo la numeróloga. El Counseling “se trata de una profesión de ayuda para la vida, dirigida a todas las personas interesadas en mejorar como tales, a partir del autoconocimiento, la revaloración y el despliegue de sus propios recursos”.

Además aclararon en el comunicado que los Counselors no son “terapistas modernos” (citando a Rutenberg), sino que por el contrario, el área en la que trabajan no tienen nada que ver con las psicoterapias.

“Nos dedicamos a promover el desarrollo de las personas, acompañando las decisiones que las mismas toman sobre sus propias vidas, proveyendo espacios de reflexión sobre sus conductas, los cambios que ellas libremente elijan y la resolución de sus conflictos”, concluye el comunicado de la Asociación Argentina de Counselors.