Ricardo Caruso Lombardi fue internado con neumonía bilateral por coronavirus

Ricardo Caruso Lombardi está internado en el Sanatorio de la Trinidad de San Isidro por un agravamiento en el cuadro de coronavirus. El reconocido entrenador, y actual columnista invitado de TN Deportivo, padece una neumonía bilateral.

“Estoy acá hace dos días, tengo mucha tos, eso es lo más complicado. Estoy con oxígeno y me están atendiendo muy bien”, contó desde la habitación en la que se encuentra desde el martes.

Caruso quedó aislado la semana pasada junto a su esposa luego de que presentara los primeros síntomas de la enfermedad. El domingo participó del programa TN Deportivo y contó que se había contagiado luego de una visita de su cuñado que vive en Junin, y que también dio positivo días después.

Caruso tiene 59 años y el fin de semana no estuvo en los estudios de TN Deportivo porque ya se encontraba aislado en su casa. Hasta entonces el cuadro no era tan complicado. Incluso, participó del programa y contó cómo se había contagiado y cómo se sentía.

“El miércoles empecé con tos y el jueves me hice el hisopado que me dio positivo. A toda la familia le dio positivo, salvo al nene, caímos todos. Es un bicho que no lo esperábamos. La única persona que entró a casa fue mi cuñado que vino de Junín y no sabía que estaba contagiado. Cuando volvió nos llamó y nos dijo que era positivo”, contó el entrenador de dilatada trayectoria en el fútbol argentino.

“Después del cuarto día vas para arriba o vas para abajo, dentro de todo yo estoy bastante bien aunque transpiro un poco cada tanto, debe ser la fiebre pero no lo sé porque estoy tomando paracetamol constantemente. La verdad que no lo esperaba y hay que sobrellevar esta enfermedad”, enfatizó dos días antes de tener que ser internado en San Isidro.

Fuente: TN