Acusaron a Paulina Cocina de racista por decirle “coreanitos” a los zapallos

Paulina Cocina se vio envuelta en una llamativa situación durante las últimas horas. Una usuaria muy enojada la tildó de racista por la forma de decirle a los zapallos y tuvo que salir a pedir disculpas.

La influencer de cocina es muy reconocida desde hace tiempo y cada vez gana más visibilidad, tanto en las redes sociales como en los medios. Bajo la premisa de compartir recetas simples y para personas que no están especializadas, Paulina Cocina logró que su contenido genere cada vez más repercusión. Esto es positivo para ella, pero en las últimas horas también le generó un problema con muchos usuarios.

Mediante sus redes y en su contenido, la cocinera expresó que en muchas provincias argentinas se les llama “coreanitos” a los zapallos, por lo que propuso que sus seguidores comenzaran a adoptar este término para nombrar a la verdura.

La idea generó el enojo de una usuaria en particular que decidió exponer que este término le parecía racista. Esta indignación terminó ganando varios adeptos y Paulina Cocina recibió agresiones y quejas por este motivo.

En ese contexto, decidió hacer un video pidiendo disculpas. “Recibí mensajes de gente que se sintió ofendida o que la pareció mal esto de ‘coreanito’, que es un gentilicio de Corea y remite a la comunidad asiática. Les cuento honestamente qué me pasa con esto. Me cuesta verlo”, comenzó diciendo la cocinera.

El pedido de disculpas de la influencer

Sin embargo y a pesar de no comprenderlo, continuó mostrándose arrepentida por haber generado esta situación: “Pero también pienso que no siendo una persona racializada, el hecho de que me cueste o no lo pueda ver no es excusa suficiente para decir ‘no me importa’. Sí me importa”.

Sobre el final del video, afirmó que a pesar de no comprenderlo, se detendrá con la iniciativa de llamar “coreanitos” a los zapallos si eso ofende a alguien.