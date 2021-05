Se filtró un polémico pedido de Alex Caniggia para continuar en MasterChef Celebrity

Tras su renuncia a MasterChef Celebrity, Alex Caniggia se encargó de sembrar dudas por doquier tras su inesperado portazo. Si bien en un principio se habló de una participación en el show de Marcelo Tinelli, La Academia, ahora se conocieron los detalles de una nueva versión que incluye un pedido inusual por parte del emperador.

La propuesta habría sido formulada por él a la producción de MasterChef como una estrategia para que lo retengan allí. Sin embargo, la decisión de los productores fue descalificarlo directamente del certamen tras la proposición.



La noticia de esta nueva versión de los hechos fue brindada en Los Ángeles de la Mañana, donde Ángel de Brito, dio a conocer la presunta explicación de lo ocurrido el pasado miércoles durante las grabaciones del exitoso reality show que obtiene más de 20 puntos de rating cada noche. “¿Qué pasó con Alex Cannigia? Se decía que renunció a MasterChef Celebrity 2 y que se iría a Showmatch”, apuntó el líder de las angelitas. Y añadió una fuerte desmentida: “La verdad es que no fue convocado por La Academia”.

Lo cierto es que la melliza de Alex, Charlotte, si es una participante del programa de Marcelo Tinelli y el conductor coqueteó, a modo de chiste, en reiteradas oportunidades con la posibilidad de contar con el dueto místico de los Caniggia en ShowMatch.

En ese contexto, refiriéndose a la situación de Alex con MasterChef, De Brito reveló que tenía que ir a una grabación y pidió que le aseguren que ese día ganaba, que quedaba en el concurso. Esto encajaría a la perfección con las repetidas declaraciones hechas por el Emperador en medio del reality diciendo que el no iría hasta ganar.

Además, el presentador manifestó que, según su fuente, Alex exigió que “arreglen al jurado” y que, en el caso contrario, no se presentaría al rodaje. Esto no le gustó para nada a la producción y directamente le dijeron que no se presente, que quedaba descalificado.

Y aunque muchos no lo califican como algo definitivo, Pia Shaw accedió al dato de que la salida del Emperador, de MasterChef, ya es un hecho debido a que las grabaciones continuaron sin él y hasta ya hay nuevos eliminados.