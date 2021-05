Un ex asesor de Mauricio Macri apuntó contra el peronismo: “Son destituyentes”

Jaime Durán Barba continuó con la serie de entrevistas que está brindando para varios medios de comunicación argentinos. Luego de haber expresado que la pandemia hubiese hecho caer el Gobierno de Mauricio Macri, ahora apuntó contra el peronismo: “Son destituyentes, no por nada no hay otro Gobierno que no haya sido peronista que haya terminado el mandato”.

El ex asesor del presidente mandato cumplido defendió la gestión y recordó lo que sucedió cuando el expresidente impulsó la reforma previsional. “Cuando Mauricio Macri proporcionó a los jubilados una serie de derechos que Alberto Fernández no pudo mantener le hundieron el Congreso bajo toneladas de piedras con un ánimo destituyente”, manifestó Durán Barba en Canal Nueve.

Los movimientos sociales fueron reconocidos por el exasesor que les reconoció la buena actitud para con Alberto Fernández al señalar “me parece bueno”, en relación con el apoyo al presidente. Agregó: “Si Macri hubiese tomado las mismas medidas que tiene Fernández, hubiese tenido la misma inflación simplemente estos movimientos hubieran tumbado al Gobierno”.

Realizó un importante análisis de la política Latinoamérica donde marcó que el continente está “incendiado por todos lados” y que la situación es preocupante. “En Perú tuvo votos una persona que no creo que sea marxista, creo que es un señor ignorante que no se parece a ningún político”, sostuvo Durán Barba que también se refirió a Maduro: “Es un ignorante ladrón”.

“Las políticas son inclusivas, incluyeron en la pobreza a la mitad de la población”, ironizó el exasesor de Mauricio Macri quién calificó la gestión del expresidente como “sensata”. Afirmó que no votaría nunca a Elisa Carrió pero que “A Macri lo votaría de nuevo y podría votar a Horacio Rodríguez Larreta o a María Eugenia Vidal”. Ante la pregunta de la periodista respondió que está vacunado con Pfizer.

