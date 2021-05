Alberto Fernández: "No quise comprar la vacuna de Pfizer porque me ponía en una situación muy violenta de exigencias"

"La verdad es que me ponía a mí en una situación muy violenta de exigencias y comprometía al país". De esta manera, el presidente Alberto Fernández, explicó la decisión de no comprar las vacunas de Pfizer y las condiciones o planteos que le habría exigido el laboratorio estadounidense para vender al país 14 millones de dosis contra el coronavirus luego de haber hecho pruebas en la Argentina.

"¿Cuál fue la primera vacuna que aprobó la Argentina? ¿Me querés explicar por qué no la quiero comprar si fue la primera vacuna que yo aprobé? Yo no la quiero comprar porque entre las condiciones iniciales que Pfizer puso la verdad es que me ponía a mí en una situación muy violenta de exigencias y comprometía al país", sostuvo Alberto Fernández durante una charla en Youtube con el streamer Pedro Rosemblat.

Alberto Fernández reveló por qué no compró la vacuna de Pfizer

"Esto no lo puedo firmar porque me están pidiendo cosas desmedidas", continuó, sin explicitar esos pedidos de la empresa.

"La negociación con Pfizer nunca se interrumpió y sigue hasta hoy. ¿Qué es lo que yo íntimamente creo? Cuando vos revisás cómo actuó Pfizer con los que le compraron la vacuna, la verdad es que cumplió en parte e incumplió con muchos. Ahora, ¿dónde no incumplió? En los Estados Unidos", detalló Fernández.

"Cuando llegó el momento de firmar con la Argentina, Pfizer ya tenía firmado contratos y se dio cuenta que cuando tuviera que entregar en la Argentina le iba a pasar esto: que los Estados Unidos le iba a decir ‘dejá las vacunas acá'", indicó Fernández.

"Siento que no quisieron firmar el contrato", aseguró luego el Presidente, para considerar que "es un delirio decir que el Gobierno no quiso comprar por razones ideológicas o por coimas: eso es un disparate mayúsculo", en alusión a las acusaciones de Patricia Bullrich, que derivaron en una denuncia de Fernández contra la presidenta de Pro.

"Creo que la llegada de vacunas se va a acelerar más. Estamos teniendo un promedio de vacunación razonablemente bueno entre los países que podemos compararnos. Veo que a nosotros nos fue un poco mejor que al resto", indicó Alberto Fernández.

Gran avance: la vacuna de Pfizer se puede conservar en la heladera

La vacuna de Pfizer-BioNTech contra el Covid puede conservarse durante 31 días a una temperatura de entre dos y ocho grados sin que esto afecte a su calidad. Así lo indicó una nueva evaluación de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), la entidad que analiza y autoriza el uso de medicamentos y vacunas en el Viejo Continente.

Hasta la actualidad la EMA había autorizado la conservación en heladera por un máximo de cinco días. Según han indicado desde la entidad en un comunicado, este cambio "facilitará el manejo de la vacuna en centros de vacunación de toda la Unión Europea".

La inestabilidad de las moléculas de ARN mensajero en que se basa la vacuna obliga a conservarla a temperaturas ultrabajas. Pfizer ha resuelto el problema utilizando hielo seco, que tiene una temperatura de sublimación de 78,5 grados bajo cero. Esto le ha permitido mantener la vacuna por debajo de 70 bajo cero durante un periodo de hasta seis meses. Pero esta necesidad de frío extremo ha supuesto un reto logístico para su distribución.

Nuevos datos presentados por Pfizer a la EMA sobre la estabilidad de la vacuna una vez descongelada han llevado a actualizar la normativa sobre su manejo. La vacuna, por lo tanto, no se ha modificado para alargar su conservación, sino que se han obtenido nuevos datos sobre su estabilidad que no se tenían cuando fue aprobada. Con el nuevo protocolo, los viales descongelados que no hayan sido abiertos pueden mantenerse hasta un mes en nevera.

Las vacunas pueden descongelarse en la heladera o, si van a utilizarse inmediatamente, en el exterior, siempre que la temperatura no supere los 25 grados. Una vez abiertas, el contenido debe diluirse en una solución salina para preparar las seis dosis de cada una de las vacunas. Luego de esta dilución, las dosis deben administrarse antes de seis horas o desecharse.

La Unión Europea había comprado 1.800 millones de dosis de Pfizer

La Unión Europea concluyó un acuerdo con los laboratorios Pfizer/BioNTech para adquirir hasta 1.800 millones de dosis adicionales de su vacuna contra el coronavirus hasta 2023, de acuerdo a lo anunciado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

"Estoy feliz de anunciar que la Comisión acaba de aprobar un contrato que garantiza 900 millones de dosis (con opción a otros 900 millones) con Pfizer/BioNTech para los años 2021-2023", había tuiteado Von der Leyen, durante una cumbre europea en Portugal.

En su mensaje, la dirigente alemana agregó que este nuevo acuerdo se verá seguido de "otros contratos y otras tecnologías de vacunas", informó la agencia de noticias AFP.

En otro tuit, ya había adelantado que los próximos pasos en la estrategia europea de inmunización contra la Covid-19 incluyen la aplicación de inyecciones de refuerzo, lucha contra las variantes y la inmunización de adolescentes.

El fármaco contra el coronavirus de Pfizer/BioNTech, que usa la tecnología del ARN mensajero, es la base de la estrategia de inmunización del bloque europeo para hacer frente a la pandemia de coronavirus.

Este anuncio de la UE llega en momentos en que se reavivó el debate sobre la posibilidad de liberar temporalmente las patentes de las vacunas anticovid, para favorecer una inmunización de alcance global.

La idea tiene el apoyo del Gobierno de Estados Unidos, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y hasta del papa Francisco, aunque por el momento los líderes europeos mantienen la cautela, si bien aseguran estar "listos" para conversar sobre una propuesta concreta en la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Con información de www.iprofesional.com