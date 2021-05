«Estoy re podrido»: Ginés González García estalló contra Pfizer y dio detalles de la negociación

El ex ministro de Salud de la Nación Ginés González García dialogó con Radio Rivadavia este viernes, donde defendió la negociación del Gobierno con el laboratorio estadounidense Pfizer. «Les ofrecimos algo hasta indigno», sostuvo el exfuncionario en una expresión que no había tenido hasta el momento. Asimismo, reconoció que está «re podrido» y brindó otros detalles del convenio que se firmó con la firma norteamericana. Luego, se despegó del «Vacunatorio VIP», escándalo que le costó su cargo.

«Estoy re podrido», aseguró Ginés González García en el comienzo de su entrevista radial. En este marco, brindó nuevos detalles sobre la negociación que llevó a cabo con Pfizer. «Seguro esté rompiendo la confidencialidad y me cueste algo, pero les ofrecimos algo hasta indigno, una firma de responsabilidad individual, de cada uno de los vacunados diciendo que no iban a hacer ningún reclamo», manifestó el ex ministro de Salud. Luego, en Radio Nacional, afirmó que «los condicionamientos que puso la casa central de Pfizer son la razón por la que todavía no pudimos concretar».

Siguiendo otra vez el diálogo con Rivadavia, sostuvo que el laboratorio «consideraba que con la ley vigente no estaba protegido. Se hizo una ley especial, se agregaron cuestiones, pero no hay observación del laboratorio. Fue a la Cámara de Senadores. Pasaron los días y el Estado argentino promulgó la ley. Yo sentí siempre que no tenían vacunas suficientes, (por eso) nos corrían el arco», continuó el ex funcionario. «Actuamos con mucha buena voluntad. Hicimos una gran apuesta por tener la vacuna de Pfizer», añadió en Radio Nacional.

En este marco, Ginés González García se refirió a Patricia Bullrich, quien afirmó que el Poder Ejecutivo pidió coima a Pfizer para concretar la llegada de vacunas contra el coronavirus. «No conocen bien el tema y tratan de hacer barullo», aseguró el ex funcionario. «Primero dijeron que no tenía que haber vacunas, después que no servían algunas y después que no hay vacunas porque nosotros no quisimos. Si algo hemos hecho es buscar vacunas, de cualquier procedencia, que tengan las garantías que tienen que tener», agregó González García.

Por último, volvió a referirse al Vacunatorio VIP y se despegó de Horacio Verbitsky. «No es amigo mío», afirmó Ginés González García. «Se vacunó por su edad y yo no lo traje al Ministerio (de Salud). El primero que quiere que esto se resuelva soy yo. Por eso dije que no iba a hablar de esto. No hay ningún delito, me presenté a la Justicia y expliqué caso por caso», indicó el ex funcionario.

