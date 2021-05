ATENCIÓN: Esto va a pasar en Rafaela a partir del próximo Lunes

El ministro de Gestión Pública Marcos Corach, afirmó ayer que la Provincia de Santa Fe volvería, a partir de la próxima semana, a implementar las restricciones vigentes en el Decreto 0647 que había comenzado a regir el jueves 20 de mayo pasado pero que dos días después quedó en una especie de segundo plano cuando el sábado 22 de mayo entró en vigencia el Decreto del Gobierno nacional que dispuso un confinamiento estricto hasta mañana. Si bien la normativa nacional establece el mismo confinamiento total para el primer fin de semana de junio, no tiene aplicación entre lunes y viernes por lo que es el Gobierno provincial el que debe definir si vuelven las clases o qué actividades, más allá de las declaradas esenciales, podrán retornar y en qué horarios.

"El gobernador (Omar Perotti) dijo que el próximo lunes retomaríamos la vigencia del decreto que tuvimos hasta el jueves pasado. Pero no podemos obviar lo que diga Nación en el cierre de la semana epidemiológica" afirmó Corach en declaraciones a LT 10. El funcionario explicó que la mayoría de los departamentos se encuentran o en alerta o en alarma epidemiológica, ya que los resultados o efectos de este confinamiento estricto recién podrán verse en unos 10 días. "Todo tiende a suponer que volveremos al decreto 647 que teníamos vigente hasta el jueves pasado" remarcó Corach aunque aclaró que la vuelta a la presencialidad en las escuelas no está asegurada.

"Hoy no podemos adelantarnos con lo que va a pasar. Solo que vamos a hacer todos los esfuerzos para comunicarlo lo antes posible" aseguró el ministro, que agregó que entiende y se pone "en los zapatos de cada uno de los padres, de los comerciantes, hacemos todos los esfuerzos para comunicarlo lo antes posible, pero dependemos de otras decisiones que no son nuestras".

De todos modos, algunas versiones indicaban que sobre el final del viernes por la noche el gobernador Perotti podía anunciar la continuidad de las clases virtuales desde el lunes, teniendo en cuenta que ayer se registró otro récord de casos positivos en la Provincia, un dato que no favorece el retorno de los chicos a las aulas.

Este fin de semana está todavía vigente el decreto nacional de confinamiento estricto que firmó Alberto Fernández por el aumento de los casos de coronavirus y para restringir al máximo la circulación, algo que en la práctica sucedió a medias.

Ahora bien, los cinco días hábiles de la semana que viene, del lunes 31 de mayo al viernes 4 de junio, los distritos vuelven a las restricciones establecidas en los decretos provinciales. En el caso de Santa Fe, al DNU que firmó Omar Perotti el jueves 20 de mayo comprende el siguiente esquema de restricciones:

-Circulación: prohibida para los vehículo particulares durante todo el día (de 0 a 24) y solo se podrá circular con una autorización para la actividad laboral habilitada o para casos de fuerza mayor, como por ejemplo acudir al médico para un control o un estudio particular.

-Comercios: van a poder abrir sus puertas hasta las 17 y hasta las 19 los de venta de alimentos. O sea que, a diferencia de esta semana, los clientes van a poder ingresar a los locales con todas las medidas de cuidado por la pandemia y con el aforo correspondiente. Siguen cerrados los shoppings y centros comerciales.

-Gastronomía: los bares y restaurantes van a poder atender a sus clientes hasta las 19. Desde ese momento y hasta las 23, van a poder trabajar con delivery o modalidad take away.

-Actividades deportivas: estarán prohibidos los deportes grupales y de contacto. Siguen cerrados los clubes, los gimnasios y establecimientos deportivos. Solo se permiten las disciplinas individuales, en la modalidad de entrenamiento. Se puede salir a correr en forma individual (no en grupo) en espacios públicos.

-Reuniones sociales: prohibidas tanto en espacios públicos como en lugares privados.

-Clases: deberían continuar en forma virtual en los departamentos que se declaren en alarma epidemiológica y sanitaria. Hasta el momento no hay actualizaciones de cuales serían los departamentos declarados en alarma epidemiológica y sanitaria.

Fuente: Diario La Opinión