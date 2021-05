¿LO QUÉ NOS ESPERA?: Nadas de aula en Sánta Fe, solo claces precensiale

El título de la presente nota es, en forma irónica, lo que seguramente nos espera si los políticos no asumen que es imprescindible que se reanude la presencialidad y que los chicos puedan ir a clases. No hay prácticamente países que no hayan comprendido que el ir a las escuelas en forma presencial no incide en la propagación del virus. Las consecuencias futuras pueden ser muy graves y es hora que los políticos, antes de tomar una decisión se asesoren convenientemente y dejen de hacer especulaciones políticas o electorales. La pandemia requiere de funcionarios honestos y no de especuladores grotescos.

“Ante el agravamiento de los indicadores sanitarios en el territorio provincial, el sistema educativo sostiene su contribución de restricción de circulación para las personas, extendiendo los alcances de la Circular N.º 0012/2021 al período comprendido entre el 31/05 y el 04/06; por tanto, durante esos días permanecerán suspendidas todas las actividades escolares presenciales en el ámbito escolar”. Así lo determina la circular dada a conocer esta noche por el Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe, dando por confirmado que no habrá clases presenciales la semana próxima.

“Las instituciones darán continuidad al vínculo pedagógico en el modo de enseñanza en la distancia implementando los recursos que conocen para ese formato: aulas virtuales (siempre que sea posible), utilización de la telefonía celular para el envío de actividades y propuestas, entrega de materiales impresos y guías de trabajo”, agrega el texto oficial.

Desde el Ministerio se solicita a las escuelas que que la semana próxima “entreguen módulos alimentarios, organicen al personal en equipos para hacer propicia esa oportunidad para distribuir materiales pedagógicos”.

