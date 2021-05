Si Corach lo dice no hacen falta ni jueces ni abogados: "lo de Lara no fue abandono de persona"

"Es difícil contradecir lo que una foto muestra", dijo Marcos Corach, el ministro de Gestión Pública de Santa Fe. "La imagen parece contundente y parece que una persona se nos ha muerto en el piso, y esto no es real", aclaró sobre el triste desenlace de Lara Arreguiz, una joven insulinodependiente cuya foto acostada en el piso del Hospital Iturraspe encendió la indignación de todo el mundo.

Lara, de 22 años, recorrió dos centros de salud antes de internarse en un tercero, el Hospital Iturraspe viejo, donde ingresó en terapia intermedia con una neumonía bilateral, para luego pasar a terapia intensiva, donde finalmente falleció cinco días después.

Su mamá la fotografió acostada en el piso del hospital a espera de atención médica, con los ojos cerrados y la cabeza apoyada en un bolso, tapada con una campera. Este miércoles, junto a su abogado Diego Lorefice, radicó la denuncia contra el personal de los tres nosocomios por los que pasó la joven por los delitos de "homicidio con dolo eventual y abandono de persona".

Sobre esto, el ministro Corach aseguró al programa Todo Pasa por LT10 que se contactó con la ministra de Salud Sonia Martorano y con el director del hospital donde se tomó la foto.



"De ninguna manera hubo abandono de persona, de ninguna manera esta chica, que lamentablemente falleció, no ha sido atendida", aseguró.

"De acuerdo a lo que explica el director del hospital fue un momento en el que ella estaba esperando ser atendida, se sentó en el piso y se recostó. Es difícil contradecir lo que una foto muestra, la imagen parece contundente y parece que una persona se nos ha muerto en el piso, y esto no es real. No es que la persona no consiguió cama, porque esta chica fue atendida", dijo el funcionario.

Por último, Corach expresó "profundo dolor y solidaridad con su familia" y que entiende su situación, pero reiteró que "de ninguna manera configura un caso de abandono de persona".

