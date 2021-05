Álvarez Agis: “No hay plata, la economía argentina está toda rota y la gente se está cagando de hambre”

El ex viceministro de Economía Emmanuel Álvarez Agis cuestionó duramente al Gobierno por no tener un plan, y aseguró que la economía argentina “está toda rota y la gente se está cagando de hambre”.

“Adentro de la economía argentina hay un problema real -que quiero confesar: depende con qué pie me levanto de la cama un día pienso una cosa y otro pienso exactamente la contraria- que es que no hay plata, la economía argentina está toda rota y la gente se está cagando de hambre. El problema con el que te encontrás es que una parte del Frente de Todos puede decir razonablemente que la gente se está cagando de hambre y otra parte del Gobierno puede estar diciendo razonablemente ‘sí, pero no hay plata, y si tiro plata a la economía en este nivel de fragilidad que tengo, tal vez la gente se termina cagando más de hambre’”, describió Álvarez Agis.

“El problema no es que no hay un plan antiinflacionario, es que no hay un plan económico. El Gobierno ha dicho explícitamente que no cree en los planes económicos. A mí me parece insólito discutir si es importante que la sociedad en general, las empresas, los sindicatos, el mundo entiendan para dónde va Argentina”, subrayó el ex vice de Axel Kicillof en el Palacio de Hacienda.

“Arrancamos con un ministro de Economía que dice que las tarifas van a subir 30% y terminan subiendo 9% en medio de un escándalo político y de disputas de poder”, ejemplificó.

“El plan contra la inflación no está: eso es evidente”

“Respecto del ataque de la inflación hay que diferenciar dos cuestiones: medidas que tienen que ver con efectos paliativos, de una inflación que se acelera y es particularmente intensa en alimentos e insumos, de lo que uno puede denominar un plan antiinflacionario. Ahí nos podemos poner a discutir si puede ser ortodoxo, heterodoxo, por izquierda, por derecha, de shock, gradual, con política fiscal o política monetaria”, evaluó, en diálogo con Radio con Vos.

“El Gobierno no ha comunicado un típico programa antiinflacionario ni lo ha puesto arriba de la mesa ni lo ha implementado, que empiece a marcar la expectativa de desaceleración de la inflación, las herramientas, y lo más importante en este tipo de programas, qué hace cuando el programa se desvía”, apuntó el economista.

“Una cosa es que el Gobierno diga ‘la inflación este año va a ser de 29% y después la realidad muestre que ya no va a ser así. Y otra cosa es que diga a principios de año ‘vamos a apuntar a un 29% pero si la soja se va a USD 600, vamos a hacer tal cosa; si hay un shock con la carne, vamos a hacer otra”, añadió el actual director de la consultora PxQ.

“El plan no está, eso es evidente. Después el Gobierno toma medidas que pueden estar mejor o peor para paliar los efectos de la inflación, pero parece que con un problema que Argentina arrastra por lo menos desde 2010 como problema grave, no vas a lograr bajarlo con algunas medidas que tomás cuando la cosa se te escapa”, reconoció Álvarez Agis.

A su criterio: “En la Argentina estamos con este Boca-River. No importa lo que haga el otro, si estoy del otro lado de la grieta tengo que ir del lado inverso. Si Alberto (Fernández) anuncia un plan antiinflacionario, del otro lado de la grieta van a contestar que la inflación es buena. Si no hace nada, le van a decir que necesita un plan”.

Con información de www.infobae.com