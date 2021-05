Rafaela está colapsada, no le queda ni una sola cama, es la peor ciudad de todas

Lo manifestó la Ministra de Salud Sonia Martrorano en oportunidad de la conferencia del Gobernador Omar Perotti en donde detalló como será la actividad a partir del próximo Lunes. No tenemos que olvidarno que cuando la primera ola había dado un respiro, tanto Omar Perotti como Luis Castellano, comenzaron a gastar plata en la política, a hacer rotondas inservibles y no pensaron lo que podía ser la segunda ola. Unos verdaderos irresponsables que no tienen autoridad para cuidarno.

La ministra de Salud, Sonia Martorano, ratificó que los departamento Rosario, La Capital y San Lorenzo se encuentran actualmente en situación de alarma sanitaria y que sus habitantes “están en alto riesgo epidemiológico”. Mencionó el comprobado alto estrés en el sistema sanitario y señaló que la ocupación de camas en Rosario y la capital provincial es hoy de un 97%. La ciudad más complicada es Rafaela, donde está ocupado el 100% de las camas Covid.