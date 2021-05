Rafaela está explotada. Alguna responsabilidad tendrán Perotti, Castellano y la oposición cómplice, ¿no?

Que los jóvenes, que las fiestas clandestinas, que los que vienen desde Brasil, que las mateadas, que las reuniones sociales, etc, etc, etc. Todo eso es válido y nadie lo pone en duda, pero estos políticos corruptos e ineptos, ¿no tienen ninguna responsabilidad?, ¿no fueron elegidos para administrar?. Terminen de una vez con el estúpido discurso de tirarles la responsabilidad a los demás y comiencen a hacerse cargo alguna vez. Quienes están a cargo del gobierno, tanto municipal como provincial tienen la más absoluta responsabilidad y deben dejar de culpar a los otros, ese es el primer paso que debemos dar para tratar de enderezar el desastre que hoy es Rafaela, con un hospital absolutamente colapsado, sin camas críticas y sin recursos humano.

"El personal médico está mal pago, no se los valora y no se invirtió en recursos humanos, lo que hoy cobran es inadmisible comparado con el riesgo que día a día afrontan."

Desde este espacio nos cansamos de decir que nos pareció "morboso" que en plena pandemia, sabiendo que íbamos a tener una segunda ola muy complicada, los que nos tienen que cuidar se dedicaran a hacer política y para colmo de la más barata. Nos pareció indignante invertir 20 millones de pesos en una obra como la rotonda "Megatone", ya que con ese dinero se podrían haber comprado camas y respiradores.

Rafaela, su historia y su gente se merece otra clase de políticos, y cuando digo otra clase de políticos y generalizó, no apunto solo al oficialismo, no apunto solo a Castellano y Perotti, también me refiero a la oposición que con un silencio conveniente es cómplice de lo que está sucediendo.

Que "juntos por el cargo" de Rafaela no se saque el sayo, por que no levantaron la voz como las circunstancias lo merecía. Son tan cómplices como los corruptos que desde hace tantos años nos gobiernan.

La oposición en Rafaela no estuvo a la altura de las circunstancias

Hoy Rafaela está explotada y ninguno se hace cargo, siempre la culpa es del otro y nunca de ellos, sin camas ni respiradores, con muerte y dolor que atraviesa a muchas familias, pero tenemos "rotonda Megatone" y campus de la UNRaf.

Los políticos que tenemos, oficialismo y oposición, son impresentables, ojalá al menos esto sirva para que nos demos cuenta que el castigo debe venir a la hora de votar, esa sí es la gran responsabilidad que los ciudadanos comunes tenemos, las demás no las debemos eludir en absoluto, pero mayoritariamente son de estos mamarrachos que solamente saben cobrar sus suculentos sueldos el último día del mes...