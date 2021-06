El embajador argentino en Cuba tras la visita de Carla Vizzotti y Cecilia Nicolini: “Ha sido muy importante”

La semana pasada la ministra Carla Vizzotti junto con la asesora presidencial Cecilia Nicolini visitaron a las autoridades cubanas para interiorizarse acerca de las vacunas que se encuentran desarrollando. El embajador argentino en Cuba habló esta mañana y detalló como fueron las repercusiones de las funcionarias argentinas: “Hay sido muy importante”.

Según explico Luis Ilarregui “en la tapa de los diarios de Cuba sale que vino la ministra de Salud argentina”, adelantó como continúan las negociaciones para la llegada y producción de vacunas cubanas en Argentina. “Abdala, Soberanas 2 y Soberana Plus están en la última etapa finalizando la fase 3”, informó el embajador sobre los proyectos de vacunas que hay en la isla.

En diálogo con La Mañana de Víctor Hugo señaló que no solo es importante para Argentina y Cuba este encuentro entre las autoridades, si no que: “Es de gran importancia para América Latina, al ser esta vacuna la primera que va a producir un país de Latinoamérica es un ejemplo desde el punto de vista científico de lo que ocurre cuando un país hace una fuerte inversión de recursos y sabiduría”.

Acerca de la posibilidad de que efectivamente lleguen las vacunas cubanas, explicó que “Vizzotti y Nicolini con éxito hablaron con las autoridades cubanas, es un camino no demasiado largo pero que debe recorrerse”. Aseguró que se trató de un encuentro “muy importante” porque refuerza la interrelación entre los países y abre la posibilidad a que Argentina obtenga nuevas vacunas.

Expresó que “solo faltan detalles” para que se masifique la vacuna, pero que hay “un detalle que no es tan detalle” para Argentina que es el aval de la sociedad. En ese sentido recordó el ejemplo de la vacuna Spuntik V: “Hasta que no salió en The Lancet se cuestionaba la gran efectividad que tenía”. Por último, repudió el bloque a Cuba por los grandes problemas que genera en el pueblo de la isla.

Con información de www.elintransigente.com