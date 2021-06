“Como los jarrones chinos”: la insólita comparación de un diputado de Juntos por el Cambio sobre Mauricio Macri

El diputado nacional de Juntos por el Cambio, Luis Juez, realizó una insólita comparación sobre el rol del ex presidente Mauricio Macri en la contienda política. En medio de un duro análisis sobre la compra de vacunas por parte del Gobierno nacional, el legislador opinó sobre la entrevista que el ex mandatario brindó a Juana Viale por Canal Trece. “Como los jarrones chinos”, lo comparó.

En primer lugar, Juez contó en diálogo con Crónica que se vacunó y narró que “es increíble lo que genera en la gente”. Incluso, señaló que se emocionan hasta las lágrimas. Respecto a los ciudadanos que le agradecen al presidente Alberto Fernández la aplicación de las dosis, sostuvo que está en contra “porque la vacuna la pagamos todos” y remarcó: “Tampoco fanatismo est*****”.

Por otro lado, al ser consultado por la entrevista de Mauricio Macri del sábado pasado, Juez indicó que no la vio. En esa línea, recordó una insólita comparación sobre los ex presidentes. “Dijo (Rafael) Correa, los ex presidentes somos como los jarrones chinos. Todo el mundo sabe que somos importantes pero no saben dónde ponernos”, expresó el diputado.

De esta manera calificó la presencia del exjefe de Estado con Juana Viale. Igualmente, manifestó que él no subestima a nadie y que todos los expresidentes son importantes. Por otro lado, se metió en la polémica de Pfizer y el acuerdo con el Gobierno nacional y sostuvo que si desde el Ejecutivo lo hubieran aclarado a su tiempo oportunamente “ahora no estaríamos discutiéndolo”.

Por último, remarcó que “al Presidente le han preguntado y no ha sabido qué responder. Hasta el día de hoy el gobierno no aclaró con contundencia por qué no hay vacunas de Pfizer y por qué se cayó el contrato”. Tras ello, afirmó que acompañaría al Gobierno si decide sacar una nueva ley que garantice la compra de vacunas. “Con casi 80 mil muertos, solamente un tara** no puede acompañar una situación de estas”.

Con información de www.elintransigente.com