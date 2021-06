Alberto Fernández opinó sobre la legalización de la marihuana

Poco tiempo después de la ley que permitió la tenencia de esta planta para usos terapéuticos, el presidente Alberto Fernández opinó sobre la posible legalización total de la marihuana. Si bien manifestó que él tiene “una mirada muy liberal sobre este tipo de temas”, duda al respecto de si debe ser el Estado el que intervenga.

“En la Argentina ya está autorizada la producción de cannabis con fines medicinales y eso es una producción creciente y entran dólares por eso. Ahora, si hablamos del cannabis con fines recreativos, como se lo llama, es algo un poco bastante más complejo, que hay que manejarlo con mucho cuidado”, advirtió.

Durante una distendida entrevista que le hizo el influencer Tomás Quintín Palma para el programa “De mil humores”, que conduce Claudio Villarruel y se estrenó este domingo en Canal 9, el mandatario nacional fue consultado sobre la posibilidad de que en el país se permita el consumo de marihuana, como ya ocurre en Uruguay y en otras partes del mundo.

“Yo tengo una mirada, la verdad, muy liberal sobre este tipo de cosas. Liberal en el mejor sentido de la palabra, no neoliberal, sino en el sentido de que, finalmente, es el riesgo que corre cada uno. Todos sabemos que el alcohol, el tabaco, la marihuana y las drogas dañan la salud, todos lo sabemos, pero hay gente que la pasa bien dañándose, qué sé yo, y no sé si es el Estado el que debe decirles que no lo hagan”, explicó.

Por otra parte, el jefe de Estado cuestionó a su antecesor en el cargo, Mauricio Macri, por sus declaraciones sobre “cómo el Gobierno tiene que negociar con el FMI”: “La verdad es que me recordó a una frase de Perón que dice ‘estos tipos son únicos, primero te roban el perro y después te tocan el timbre para pedirte la correa’”, ironizó.

Consultado sobre si tiene pensado escribir un libro una vez que finalice su gestión al frente de la Casa Rosada, como ya hicieron otros dirigentes, Alberto Fernández destacó que él tiene “una experiencia que es única, que es gobernar en la pandemia”.

“Gobernar en la pandemia es otra cosa, es muy difícil, es como caminar en un terremoto porque se mueve permanentemente el piso y cuando eso pasa, en el camino se arrastra gente, se muere gente”, lamentó.

Por último, también aseguró que no le preocupan sus haters en las redes sociales, per sí cuando se enoja con él “alguien en la calle”, o cuando lee “que una persona dice que no le alcanza el sueldo”. “El tema del alquiler, por ejemplo, todas esas cosas claro que nos preocupan y por eso nosotros estamos tratando de cuidarlos para que no haya desalojos”, agregó.

De esta manera, con preguntas descontracturadas y sin meterse mucho en el terreno político, el Presidente participó del show humorístico que a partir de ahora se verá todos los domingos a la misma hora y la propuesta es “terminar el fin de semana con una sonrisa a partir de todo lo que nos pasa a los argentinos en la política, la televisión, el espectáculo, las redes sociales y el deporte”, según precisó el propio Villarruel a Teleshow días atrás.

En la primera transmisión del ciclo, además de contestar a un píng pong en el que calificó como “flama” a Martín Guzmán, a Federico Basualdo y a Sergio Massa, y como “cringe” a Patricia Bullrich y al Fondo Monetario internacional (FMI), el mandatario mostró los emojis que usa en su celular y reveló cuáles son los memes sobre él que más le gustan.

Con información de www.infobae.com