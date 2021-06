Padres de víctima de AMIA a Alberto Fernández: “Con el terrorismo no caben posturas intermedias”

La decisión del Gobierno de votar en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) a favor de iniciar una investigación sobre presuntos crímenes de guerra contra Palestina que habría cometido Israel, generó un cierto distanciamiento entre el presidente Alberto Fernández y la comunidad judía en el país.

Con el objetivo de evitar tensiones, el jefe de Estado invitó a la Casa Rosada al titular de la DAIA, Jorge Knoblovits, y a las principales autoridades del organismo, a quienes les explicó por qué la Cancillería decidió respaldar esa iniciativa, que también fue apoyada por naciones como Rusia, China, Venezuela, Cuba y México.



Durante el encuentro, el mandatario les explicó que la Argentina, históricamente, respeta el multilateralismo, y sostuvo que fue justamente eso lo que hicieron en esta oportunidad, al alinearse con el informe hecho por la alta Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet.

“El Gobierno expresó que no se legitimó nunca a Hamas como Estado, sino que es una organización que merece ser investigada. Nosotros dijimos que sería bueno entender que hay otras maneras de condenar al terrorismo”, indicó el presidente de la DAIA a los acreditados de Casa Rosada.

En este mismo sentido se expresaron recientemente Ana y Luis Czyzewski, los padres de Paola, una de las víctimas del atentado a la AMIA, quienes a través de una carta dirigida a Alberto Fernández, rechazaron su explicación y sostuvieron que en estos asuntos “no caben posturas intermedias”.

En el texto, remarcaron que “lo único que corresponde que haga el gobierno de un país que recibió dos terribles ataques terroristas es repudiar a una organización como Hamas”, pero, sin embargo, la actual administración “no lo hizo”.

Además del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), el cual se produjo el 18 de julio de 1994 y provocó 86 muertes, entre ellas la de Paola, hija de Ana y Luis, la Argentina también sufrió la explosión de la embajada de Israel en Buenos Aires, que había ocurrido dos años antes, el 17 de marzo de 1992, y dejó 29 fallecidos y cientos de heridos.

El matrimonio Czyzewski ya había cuestionado a la Cancillería cuando emitió un comunicado en el que cuestionó, en primer lugar, el “uso desproporcionado de la fuerza” que, a su juicio, desplegaron las fuerzas de seguridad de Israel en Palestina y, en segundo lugar, evitó expresar su condena al accionar del mencionado grupo terrorista, que durante varios días lanzó misiles sobre diferentes ciudades del Estado hebreo.

En aquella oportunidad, en diálogo con Infobae, Luis explicó que se sintió “molesto” con ese comunicado porque el Gobierno le estaba “recomendando a Israel determinadas actitudes”, pero omitió “hablar del terrorismo y de la violencia del otro lado”.

La carta completa por la votación en la ONU

Señor Presidente:

Si Usted se justifica diciendo que nunca legitimo a la organización Hamas, déjenos decirle que está profundamente equivocado. Lo único que corresponde que haga el gobierno de un país que recibió dos terribles ataques terroristas es repudiar a una organización terrorista como Hamas. Y Usted no lo hizo.

Volvemos a repetir: no alcanza con no legitimar a Hamas. Hay que decir claramente que es UNA ORGANIZACION TERRORISTA. Con el terrorismo no caben posturas intermedias. El que no lo denuncia como lo que es, termina apañándolo.

Ana Maria Blugerman y Luis Czyzewski, papás de Paola, víctima del atentado a la AMIA.

Fuente: Infobae