La teoría de Analía Franchín sobre lo que pasó con Alex Caniggia en “MasterChef Celebrity 2”

Analía Franchín llegó a la final de la primera edición de “MasterChef Celebrity” en nuestro país. Terminó perdiendo contra Claudia Villafañe. En esta oportunidad se está llevando a cabo la segunda edición de este programa. En la misma participa el mediático Alex Caniggia.



El mismo se vio involucrado en varios escándalos, sobre todo cuando trascendió que había renunciado al mismo. Él mismo salió a desmentir los rumores y también su manager, Fabián Esperón quien especificó que se va a quedar en el mismo “hasta ganar”.

Analía Franchín consultada por Intrusos dijo que se soprendió ya que ella con esta nueva versión de Cannigia se había enganchado más que el anterior que se mostraba. Agregó: “porque al anterior yo no me lo fumaba ni un poco y este me resultaba amoroso, divino, buena onda”.

Además argumentó que ella no cree que se haya bajado por la localidad, debido a que las grabaciones son siempre en el mismo lugar, no cambió. Y especuló: “Yo no creo que se haya levantado un día y dijo ‘hoy renuncio’ porque tal vez al otro día te arrepentís porque, posta, esto es una mina de oro.” Agregó que en este caso hay algo más que no trascendió.

También habló sobre el personaje que él hace y teorizó que en su opinión cómo es se lo pidió la producción. Ella dijo que averiguó cómo es Cannigia fuera de la grabación y dijo que los productores, le dijeron que es un amor y fulminó: “Alex es el que vimos en MasterChef y el otro es producto de la inseguridad, que se pone loco y putea”.

Franchín destacó que si de joven hubiese participado del reality hubiera sido de otra manera y agregó que ella tuvo que realizar mucho control mental: “Claramente soy mayor que él, pero si hubiera hecho esto hace 15 años antes probablemente saltaba como polvorita”