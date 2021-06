Selección: la nueva sede cayó como una bomba y hubo movida

Cayó como una bomba. "Muy mal", aseguraron desde el predio de Ezeiza. La designación de Brasil como sede de la Copa América sorprendió en todos los ámbitos del complejo de AFA. Y generó mucha preocupación, sobre todo, por el riesgo sanitario del nuevo destino. "No es agradable ir al epicentro de la pandemia en Sudamérica", fue el concepto.

En la Selección esperaban que, tras la baja de Argentina, las sedes fueran otras. Nunca Brasil. "Un país con cepa propia", agregaron en ese mismo tono de inquietud. Manaos, de hecho, iba a ser una de las localías de la nueva sede del evento continental, que todavía no tiene logística.

Es decir, la otra preocupación está basada justamente en cómo se moverá ahora Messi y el plantel argentino, teniendo en cuenta que tenía todo armado en el bunker de Ezeiza y que ahora, claro, tal vez deba hacer base en Brasil. La chance de ir y volver dependerá de dónde deba jugar la Selección, algo que todavía no se conoce. "Hasta que no sepamos eso, no vamos a saber la nueva planificación. Es increíble que todavía no tengamos eso"

Entre los jugadores, el cambio de sede también se vivió con alarma. Es cierto que todos saben que esta situación no fue elegida por nadie. Son las circunstancias de la pandemia las que atentaron contra Argentina como sede y, en ese sentido, no hay lugar al reclamo

Pero lo que sí sorprendió fue la velocidad con la que Brasil, a pesar su crisis sanitaria, de sus números con respecto al Covid y de las marchas contra la forma en la que el presidente Bolsonaro por el manejo de la pandemia, se instaló como sede apenas nuestro país se bajó de la organización de la Copa.

Movida de reclamo

En principio, Argentina no se va a negar a viajar a Brasil, más allá la intranquilidad general y de los cuestionamientos en particular. Pero a Olé le reconocieron que hubo llamados a otras delegaciones para trasmitir esta disconformidad y preocupación, para conocer otras opiniones y hasta establecer la posibilidad de un reclamo general.

Por lo tanto, habrá que estar atento a lo que puede pasar en estos horas, sobre todo si otras selecciones también comunican su inquietud por la sede brasileña. En Uruguay, por caso, Luis Suárez y Edinson Cavani ya expresaron que no están de acuerdo en que se dispute la Copa América en estas condiciones y hay que ver si ahora ratifican esta sensación con la confirmación del nuevo anfitrión. A esperar, entonces...

