“Si tu bebé sale con deformaciones no nos hacemos cargo”, el drama de Anita Pauls en su octavo mes de embarazo

Mientras transita su octavo mes de embarazo, Anita Pauls dio una entrevista donde contó la razón por la cual decidió no vacunarse contra el coronavirus. La actriz que está actualmente viviendo en Estados Unidos habló sobre los posible peligros a los cuales fue alertada antes de recibir la dosis.

En diálogo con Juan Etchegoyen en “Mitre Live” Anita Pauls contó que Brian, su pareja, decidió vacunarse y que ella en un principio también lo iba a hacer. Sin embargo, terminó rechazando la oportunidad luego de escuchar las posibles consecuencias que la dosis podría traer en su embarazo y su futura bebé.

“Él se vacunó y yo no me vacuné”, relató la actriz durante el vivo de Instagram. “La médica me dijo que me vacune porque las embarazadas tienen más riesgo que morir, somos como alto riesgo”, explicó y comentó que cuando tenía que sacar el turno la obligaban a firmar “un montón de papeles” que la hicieron dudar.

“Decían que la vacuna no estuvo probada en embarazadas”, relató Anita Pauls y contó que le dijeron: “Así que si tu bebé sale con anomalías o alguna deformación no nos hacemos cargo”. Fue en ese momento en el cual la actriz decidió no darse la dosis y priorizó la salud de su bebé ante cualquier otra cosa.

También contó que le dijeron: “La vacuna es para protegerte a vos, ahora si vos queres seguridades con respecto a que tu bebé no le pase nada a largo plazo eso no te lo va a decir nadie porque la vacuna acaba de ser inventada”.

“Nadie te va a poder asegurar que eso no va a tener efecto en tu bebé así que prioricé que no le pasara nada a ella”, agregó Anita quien cerró: “Tomando las precauciones para yo no contagiarme y si yo me contagio no le va a pasar nada malo”.

Fuente: Mitre Live