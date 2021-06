Campera, zapatillas y cartera: Wanda Nara y un exclusivo look de casi 3 millones de pesos para viajar

Ya no es noticia que Wanda Nara es una de las celebridades más ostentosas del país. Mediante su cuenta de Instagram (@wanda_icardi), la ex esposa de Maxi López no duda en presumir sus costosos looks y accesorios.

Una de las cosas que más caracteriza la vida de la rubia son los viajes. Al haber estado en pareja con dos jugadores de futbol, la empresaria está a costumbrada a viajar por el mundo y lo disfruta como nadie.

En los últimos días, la blonda emprendió unas vacaciones y recorrió algunos de sus lugares favoritos en Europa. Con su madre y con Mauro Icardi, la empresaria se fotografió con dos de las personas más importantes de su vida y no ocultó su felicidad

Algunas horas atrás, antes de emprender un nuevo viaje, Wanda compartió en su cuenta de Instagram una selfie desde un avión privado. “Me voy ✈️ nos vamos ❤️”, escribió la rubia sosteniendo un mate en su mano derecha.

Sin embargo, Wanda Nara no fue el único centro de atención en la foto, ya que el costoso look que vistió para viajar supera los 18 mil dólares, que se traducen en casi 3 millones de pesos argentinos.

En la parte superior, la rubia vistió una exclusiva campera blanca y negra marca Balenciaga, cuyo valor ronda los 1700 dólares, mientras que en los pies, vistió unas zapatillas diseñadas por Nike y Dior que a simple vista parecen normales, pero que rondan los 12 mil dólares.

Pero el increíble costo del look de Wanda no se solo está compuesto por la vestimenta, sino que también el equipaje supone un gran costo.

Wanda viajó con dos valijas Nike de gran tamaño que cuestan alrededor de 300 dólares cada una, mientras que como bolso de mano, utilizó una cartera marca Louis Vitton, que ronda los 3700 dólares.