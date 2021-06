Murió por Covid Agustina Fontenla, de Bake Off

Tenía solo 31 años. Agustina Fontenla murió por Covid en la madrugada de este jueves tras batallar en una clínica de Viedma en la que estaba internada. La participante de Bake off había sido intubada el miércoles y la familia comunicó la triste noticia esta mañana.

"Agustina Soledad Fontenla falleció en Viedma a los 31 años. Si familia participa del fallecimiento y comunica que sus restos serán trasladados a Parque de Paz para su cremación", indicaron en un comunicado que fue reproducido en las redes sociales generando estupor, no solo en sus allegados, sino también en todos aquellos que le tomaron cariño a través de la pantalla de Telefé.

La participante de la última edición de Bake Off Argentina había tenido que ser trasladada desde San Antonio Oeste, donde residía, hasta una clínica de mayor complejidad en Viedma

Agustina nació en Tucumán pero hace años estaba radicada en la Patagonia. Además de pastelera, era abogada. Tras su explosión en Bake Off abrió una pyme de cocina y vendía tortas y dulces, promocionando los mismos a través de Instagram.

"Mucha gente cuando me ve piensa que soy una abogada que cuando está aburrida hace pastelería, que es un hobby", decía ella sobre su sueño de dedicarse a la cocina.

"Los últimos finales de la carrera me la pasé llorando porque yo quería cocinar. Entendía todo el esfuerzo de mi familia para mandarme a estudiar y no era tiempo de cambiar", contó al jurado de Bake Off y en 2015 se recibió. Ejerció un tiempo como abogada hasta que se lanzó de lleno a la pastelería.

En el reality conducido por Paula Chaves era una de las más queridas por los televidentes. La noticia sobre su muerte causó enorme conmoción entre ellos. En las redes sociales se volcaron los mensajes de dolor.

