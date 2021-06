Elisa Carrió destrozó a Cristina Kirchner: “Su geopolítica llevó a muchos argentinos a morir por falta de vacunas”

La ex diputada nacional y líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, cargó duramente contra la vicepresidenta Cristina Kirchner al considerar que “su geopolítica llevó a muchos argentinos a morir por falta de vacunas”. En este sentido, la dirigente opositora explicó las bases del “trasfondo” que, según ella, llevó a que el Gobierno nacional no termine comprando la sustancia de Pfizer contra el coronavirus.

En diálogo con Ya Somos Grandes (Todo Noticias), Carrió sostuvo que “hay una explicación” por la cual “no hay Pfizer”. Según postuló, es “a partir de Cristina Kirchner y su política y geopolítica”, y explicó: “Ya con el pacto de Irán, Cristina hizo una alianza con Irán, pero también con lo que se llama la medialuna chiita. Hizo ese pacto con la inteligencia iraní para, en definitiva, para dejar sin acusados al juicio por el atentado a la AMIA y que ningún iraní venga a declarar a la Argentina”.

Eso, además, según mencionó, “involucraba negocios económicos, comerciales, además de una triangulación, como declaré en la causa del asesinato de Nisman, para que a través de Venezuela, Cristina pudiera ayudar básicamente con capital humano en el desarrollo del uranio enriquecido en el lugar donde está Harat, donde se discute si se fabrican o no armas nucleares”.

“Esto tiene relación porque Rusia está penetrando con la vieja KGB, que financiaba las guerrillas en América Latina. Cuando se desmoronó la Unión Soviética y ya no tuvo más injerencia, empezó de nuevo a través de Cuba y Venezuela, y todas estas dictaduras pseudosocialistas o semidemocracias, a tener, tomar, geopolíticamente parte del continente”, advirtió la chaqueña.

Y continuó: “Esta alianza política con Rusia la hizo Cristina a tal punto que hizo un intercambio no sólo de la vacuna, es decir, ella trabaja para Sputnik. Por eso es Richmond, el esposo de su íntima amiga, quien va a fabricar la Sputnik en Argentina”. “Ese acuerdo con Rusia tiene algo más grave: primero es un satélite y además es compra y venta de armas. Lo que pasa es que (Vladímir) Putin no puede cumplir. Sale a hacer una diplomacia de vacunas que finalmente no puede cumplir”, cuestionó la exdiputada.

Tras ello, recordó que “en el inicio, el negocio era con Hugo Sigman, íntimo amigo del poder, de Alberto Fernández, que es el que empieza a fabricar AstraZeneca, una vacuna autorizada que viene de Oxford. Por eso el enojo de Cristina con él”, mencionó, y explicó: “Entonces, en ese momento, está Sputnik por un lado, AstraZeneca por otro, y una interna en el poder”, graficó.

Al mismo tiempo, dijo que cuando el ex ministro de Salud, Ginés González García, estaba negociando con Pfizer, “Cristina se enojó con Ginés y le dijo que acá es Sputnik”, declaró. Es de esta manera que, según afirmó Carrió, “en el trasfondo hay una pelea geopolítica que llevó a muchos argentinos a morir por falta de vacunas”, al igual que “cada muerto en Argentina por falta de vacunas que están pagadas, es responsabilidad de este Gobierno”, apuntó.

Con información de www.elintransigente.com