Cuti Romero y un debut de taquito

Ni la cara le conocía el gran público. Menos lo que mostró después y asombró a quienes nunca lo habían visto jugar: Cristian Romero, 23 años, cordobés, impactó con una actuación que invita tanto a la prudencia como a la ilusión (pero un poco más de esto que de aquello). Sencillamente, porque mostró todos los atributos que un central tiene que tener. Desde la seriedad de un andar sin estridencias, pero que en cada cruce deja su sello. Tiempista, buena técnica, rápido para saber dónde ubicarse, rigor y fortaleza, mente fría, cabezazo y dominio de la situación.

De Belgrano a Europa

Este zaguero formado en Belgrano de Córdoba, que mostró su liderazgo en las selecciones juveniles Sub 17 y Sub 20, no llegó a destacarse en el fútbol argentino porque con 20 años decidió irse a Europa pese a que lo seguían los grandes de Buenos Aires. Con esa suficiencia y calidad con la que triunfó en su primera temporada en Genoa, que hizo que la Juve lo comprara por 15 millones de euros, así debutó este jueves, contra Chile, en la Selección.

Cuti no mostró nunca un gesto, una jugada, un signo de debilidad que dejara entrever algún nervio por el debut. En un contraataque de gol de Chile, bloqueó con un taco una entrada franca del ligero Meneses, estuvo firme toda la noche y nunca se le fue el cuerpo, salvo cuando fue amonestado por meter el codo contra Vargas. Cerró justo un desborde de Mena a espaldas de Foyt y no perdió los duelos individuales, con una actuación que ratifica que ya está en condiciones de pelear la titularidad con Nicolás Otamendi.

Su palabra

“Hace mucho que esta Selección no jugaba y yo no conocía a muchos de mis compañeros, pero me hicieron sentir uno más”, dijo el cordobés sobre su debut. “Jugamos un buen partido, Chile generó una sola situación por un error nuestro en una falta y la aprovechó, después se tiró atrás y fue difícil entrarle en los últimos 20 metros. Pero sumamos y eso es importante”, cerró Romero, que fue nombrado el mejor marcador central del Calcio en su paso por el Atalanta (a préstamo de la Juve). Tanto, que el club de Bérgamo pagará los 16 millones de euros que vale su pase.

