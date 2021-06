Cris Morena contó cómo Luis Miguel intentó seducirla: “No le importaba nada que estuviera casada”

Anoche, Cris Morena estuvo como invitada en el programa Los Mammones, conducido por el humorista Jey Mammón, y allí la productora se animó a hablar de todo lo que logró en su carrera y hasta del momento incómodo que pasó con el cantante Luis Miguel.

Con motivo del aniversario de los 30 años del programa Jugate Conmigo, el cual entretuvo a cientos de adolescentes y dejó huella, Cris Morena visitó el programa de América conquistando a todos con su simpatía y picardía.

Durante la entrevista, Cris Morena se mostró relajada y habló de todos sus proyectos y no dudó en contestarle nada al humorista, incluso cuando le preguntó cómo había sido entrevistar a Luis Miguel, a quien se lo conoce como un gran seductor.

Cuando Jey Mammón le preguntó: “¿Con Jugate llegaste a entrevistar a Luis Miguel, no?”, Cris Morena aclaró: “Con Jugate entrevisté a mucha gente pero lo de Luis Miguel fue especial porque me invitó a ir a Los Ángeles”.

Luego, la conductora contó que la entrevista fue en un yate que el cantante alquilaba para las notas que daba y además dijo que el cantante de boleros la miraba mucho a los ojos y que le cantaba canciones.

Ante esto, Jey Mammón comentó con humor: “Luis Miguel no respeta nada”, y Cris Morena aclaró: “Yo le dije ‘estoy casada’ y me dijo ‘no me importa nada’”, recordó la creadora de Chiquititas con mucho humor.

Durante toda la entrevista, Cris Morena recordó su trabajo en producciones exitosas como Chiquititas, Casi Ángeles, Revelde Way, entre otros. Pero principalmente habló de Jugate Conmigo, el cual la consagró como una de las celebridades más prestigiosas del país.

Cabe destacar que en un momento de la entrevista, Jey Mammón y Cris Morena demostraron su complicidad y la productora se paró y fue a hacerle masajes al humorista con mucha simpatía y cariño, lo cual enterneció a la audiencia.