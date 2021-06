Con la interna del PRO al descubierto, Patricia Bullrich adelantó cómo se prepara para las elecciones

Crece la interna en el PRO de cara a las próximas elecciones PASO 2021 luego de la oficialización del nuevo calendario electoral. En ese marco, Patricia Bullrich adelantó cómo se prepara para la contienda y reveló que será candidata. Así mismo, habló de la fuerte disputa en la Ciudad de Buenos Aires y los candidatos de la Provincia. Dejó en claro su postura sobre María Eugenia Vidal.

“Hay un objetivo superior que es mantener y acrecentar la capacidad de equilibrio que dan estas elecciones. Este año el Gobierno no ha avanzado en cosas que hubiera querido avanzar: no pudieron cambiar jueces, no pudieron llevar a juicio a la Corte Suprema, no pudo estatizan Vicentin ni liberar más presos”, analizó Bullrich en radio Rivadavia sobre los últimos meses.

Al ser consultada por la candidatura de la ex gobernadora de Buenos Aires, expresó: “Yo no quiero opinar de Vidal, que ella decida lo que quiere hacer”. Igualmente, aclaró que como fuerza política le deben al 41% de la población que los votó en las últimas elecciones y que los apoyan “una respuesta adecuada y lógica, que no quede que solo nos interesa pelear por una candidatura”.

En ese marco, la presidenta del PRO anunció: “Yo voy a ser candidata en la Ciudad de Buenos Aires, es de donde yo soy”. De esta manera quitó la posibilidad de un mano a mano con Vidal en la provincia de Buenos Aires, aunque remarcó que se trata de un distrito complejo que hay “que ganar” y por eso buscarán “los candidatos adecuados para hacerlo”.

“Como presidenta del PRO, considero que debe llevar candidato competitivo a todos lados. Si no es Vidal en la Provincia será otro”, completó Bullrich sobre la exgobernadora. Además, remarcó que encabezan un proyecto para que las Cámaras sean un freno al oficialismo y alternativa. “Nuestra estrategia es demostrar que el equilibrio ha salvado al país de avanzar de muchas de las medidas que quería implementar el kirchnerismo”, concluyó.

Con información de www.elintransigente.com