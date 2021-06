“Fue muy difícil”: la dura reflexión de Ginés González García sobre la negociación con Pfizer

El ex ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, volvió a aparecer públicamente para referirse a la negociación con el laboratorio Pfizer por la compra de la vacuna contra el coronavirus. En ese marco reveló que “fue muy difícil” generar acuerdos y que Argentina dialogó con todos para que haya más dosis en el país.

“Toda la apuesta nuestra inicial fue a Pfizer porque venía primero y parecía que tenía la vacuna antes”, señaló Gónzalez García en diálogo con Pablo Sirvén por LN+. Además, el primer ensayo mundial y el más grande fue en Argentina con 6 mil voluntarios. “Firmamos con Covax, que no pudo cumplir y después con Rusia. Era una cantidad que hacía que el primer trimestre estuviera completamente cubierto”, reconoció el ex ministro y justificó sus declaraciones sobre la llegada de dosis a principios del 2021.

Respecto a las negociaciones, reveló que todos los laboratorios “ofrecían más dosis pero no se sabía cuándo” llegarían. Incluso expresó que China llegó a ofrecer 30 millones pero Argentina compró un millón y actualmente compra por lote. “Cuando se termina la ley nosotros ya teníamos varios contratos firmados entonces el volumen de Pfizer que necesitábamos era menor”, agregó sobre el laboratorio en tensión.

En esa línea sostuvo que “fue muy difícil” la negociación porque no fue solo por la palabra “negligencia” que se encuentra dentro de la ley nacional aprobada para la compra de vacunas sino, el exministro, agregó que “está planteada que la inmunidad no es aplicable o sea que no se pudiera ejecutar”. También contó cómo fueron sus conversaciones.

“Le decía a Pfizer: con todo lo que hemos hecho por ustedes, nos la hacen muy difícil. Pero nos decían que no. Fue muy difícil”, reflexionó González García en medio de la polémica. En el mismo contexto, el exministro de Salud afirmó que él “quería hacerlo con DNU, no por miedo a que lo cambiaran sino porque quería firmar el contrato rápido”. Sin embargo, fue una decisión del presidente Alberto Fernández ir por el camino de la ley.

“El Presidente dijo que era un tema central de la democracia y que tenía que ser por ley. Quiero hacerlo con consenso y transparencia”, remarcó González García. Por último, sostuvo que “los contratos estaban firmados” y él “no tenía por qué dudar que no los iban a cumplir”. “Abrimos la puerta a todos. Yo estuve cuando hablamos con el presidente de Moderna, dijo nada antes del segundo semestre”, concluyó.

Con información de www.elintransigente.com