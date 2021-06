Responsables de 360.000 contagios y 5611 muertes

Para ser gobernador de una provincia como Santa Fe no hace falta solo tomar un cafe con seis o siete poderosos de dudosa moral y pedirles plata para hacer una campaña electoral fenomenal y mentirosa, eso puede servir si en el medio no se desata una pandemia en donde lo que cuenta es la capacidad y la honestidad. Cuando los amigos hacen negocios millonarios y el guiño de la política está presente, lo que pasa es lo que estamos viendo: miles y miles de contagios, muertos por todas partes, familias destruidas y la impotencia que se apodera de todo una provincia. Perotti y su gente no supieron administrar la pandemia, no se supieron preparar para la segunda ola y mal gastaron los dineros de todos. La consecuencia son los números de contagiados y por sobre todo de muertes, una patada al corazón de una provincia extraordinaria, trabajadora, esforzada y digna, quizá, lo contrario a la clase de dirigentes políticas que hoy rigen, y muy mal, los destinos de Santa Fe

Con los 2.285 casos reportados este sábado la provincia de Santa Fe llegó a los 360.104 contagios desde el inicio de la pandemia. Mientras que con las 11 muertes reportadas en las últimas 24 horas ya se totalizan 5.611 víctimas fatales por la pandemia en el territorio provincial.

Por su parte, la ciudad de Santa Fe reportó 212 casos y ya suma 42.704 infectados. Mientras que el departamento La Capital, con los 321 casos reportados este sábado ya llegó a los 58.069 contagios desde el inicio de la pandemia.

En cuanto a los internados, según lo informado por el Ministerio de Salud de la provincia, los números siguen muy altos con una gran presión sobre la cantidad de camas disponibles. Este sábado hubo 623 internados en sala general, mientras que 389 se encontraban en unidades de terapia intensiva y 352 requerían asistencia respiratoria mecánica.

En el día de la fecha se informa el fallecimiento de 11 personas con Covid-19:

-4 pacientes (52 años, 65 años, 68 años y 88 años) con residencia en la localidad de VILLA CONSTITUCION.

-2 pacientes (48 años y 80 años) con residencia en la localidad de ESPERANZA.

-2 pacientes (85 años y 89 años) con residencia en la localidad de CASILDA.

-1 paciente (44 años) con residencia en la localidad de GRANADERO BAIGORRIA.

-1 paciente (74 años) con residencia en la localidad de ALCORTA.

-1 paciente (87 años) con residencia en la localidad de PEYRANO.

Hasta la fecha se registran un total de 5.611 fallecidos en la provincia.

Con información de Uno Santa Fe