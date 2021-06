Carlos Zimerman: "El fallo del juez Federal de Santiago del Estero contra Sancor, nos permite soñar con una justicia mejor"

Amplia repercusión tuvo el fallo de la justicia Federal de Santiago del Estero que obligó a la Prepaga Sancor Salud a pagar lo que se dio en llamar "el remedio más caro del mundo", por el cual tienen que cubrirle un tratamiento por Atrofia Medular Espinal (AME) a un nene de dos años, el fallo es extensible a la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación. La droga se llama Zolgensma y es una de las principales para tratar a la AME.

El fallo generó gran controversia, ya que el sector salud manifestó que el sistema no esta en condiciones de afrontar gastos de esta naturaleza ( más de dos millones de dólares), y que de persistir en dictámenes como estos, el quiebre del "sistema" es inminente.

Dialogamos con el Doctor CARLOS ZIMERMAN, que se dedica casi con exclusividad a litigar en contra Obras Sociales y Prepagas y al respeto nos manifestó:

CZ; La reacciones del sector es inaudita, pareciera que ellos están solamente para cobrar las altísimas cuotas y cuando los clientes afiliados ( es una prepaga por lo cual son clientes afiliados), que en algunos casos aportan su cuota mensual durante años y con muchísimo esfuerzo requieren de una atención inminente y ni más ni menos que para resguardar la vida, no quieren cumplir y siempre tienen que recurrir a la justicia. Ahora encima se quejan de los fallos de los jueces, son verdaderos mercaderes de la salud y se van a tener que acostumbrar a satisfacer las necesidades de sus clientes afiliados. Vamos, al menos mi Estudio, a obligarlos a cumplir con los dictámenes de la justicia, en caso contrario vamos a poner en funcionamiento la justicia penal para hacer cumplir los fallos.

¿Es el único remedio que se puede utilizar en este caso o hay otros alternativos que pueden ser más baratos?

CZ: Yo no soy médico, soy abogado, pero si el profesional de la medicina lo recetó a ese remedio específico, hay que cumplir lo que el mismo entendió que era conveniente. El medicamento está autorizado por ANMAT, el ente lo aprobó porque es efectivo para curar esta enfermedad, no hay mucho más que agregar. Las prepagas están para solucionarle los problemas de salud a sus afiliados clientes, de lo contrario que se dediquen a otra cosa o blanqueen la situación y digan que son verdaderos y auténticos mercaderes de la salud que lo único que les interesa es sacarle la plata a la gente.

LA ATROFIA MUSCULAR ESPINAL (AME)

La atrofia muscular espinal (AME) es una enfermedad de origen genético que impide el desarrollo adecuado de los músculos y que en su versión más severa suele causar la muerte durante los primeros años de vida.

Está causada por la ausencia o la anomalía del gen SMN1, lo que provoca en los pacientes una pérdida rápida e irreversible de las motoneuronas de la médula espinal con afectación de todas las funciones musculares, incluidas la respiración, la deglución y el movimiento.

Zolgensma funciona al proporcionar una copia funcional del gen defectuoso responsable de la AME, que detiene la progresión de la enfermedad a través de una infusión intravenosa única. Para tener mayores chances, es clave su administración antes de los dos años. El alto precio del remedio despertó una ola de críticas hacia la farmacéutica que lo desarrolló: Novartis.

El caso más resonante y por todos conocidos es el de la niña Emmita que debió ser ayudada solidariamente por el influencer Santi Maratea, ya que la ausencia del Estado es asombroso, máxime cuando a cada rato y en estos momentos de pandemia, el Estado Nacional habla de que la salud es lo primro.

¿Teniendo en cuenta el caso de la niña Emmita, el fallo de la justicia da un poco más de esperanza para que en el futuro no sea necesario llegar a una instancia judicial en cualquier otra cuestión similar?

CZ:La verdad es que el fallo del juez Federal de Santiago del Estero contra Sancor, nos permite soñar con una justicia mejor, es sin duda un soplo de aire fresco, dignifica al juez, a la justicia, a los abogados valientes que se animan a enfrentar a estos monstruos económicos como en este caso en particular, pero hasta tanto no haya una ley del Congreso de la Nación, que a prima facie, obligue a las Obras Sociales y Prepagas a depositar el monto reclamado en una cuenta judicial y no tocarla hasta que la causa se dilucide, la gente va a seguir deambulando por los Estudio Jurídicos procurando justicia en un tema que ni discusión debería tener. NO ME VOY A CANSAR DE DECIRLO, SON VERDADEROS MERCADERES DE LA SALUD Y SIEMPRE TIENEN UN POLÍTICO O VARIOS QUE LES CUBREN LAS ESPALDAS, SON INMORALES, PERO AL MENOS EN MI ESTUDIO NO LES TENEMOS MIEDO Y ME CONSTA QUE HAY MUCHOS ABOGADOS VALIENTES QUE SIGUEN NUESTROS PASOS. HACE 35 AÑOS QUE ME ENFRENTO A LOS PODEROSOS, A ESTA ALTURA ESTOY MÁS ALLÁ DEL BIEN Y DEL MAL Y ELLOS LO SABEN.

¿Cuál debería ser el rol del Estado Nacional para que como dicen del sector salud, las empresas y Obras Sociales no quiebren?

CZ: El Estado Nacional debe ser garante absoluto y por eso la demanda a la que ustedes me consultan está dirigida contra el ANMAT, la Constitución Nacional resguarda el Derecho a la Salud y deben dejar algún día de violentar nuestra Carta Magna. Reitero, lo que aquí está en juego es la vida, ni más ni menos, no hay excusas.