Ángeles Sacnun, senadora nacional: “La presencialidad es una discusión menor, no me parece que sea la centralidad política”

“Nosotros, como coalición de gobierno, en muchos casos, le estamos errando en entrar en las discusiones que propone la oposición. Hemos sobrevaluado algunas discusiones que son implantadas”. Así lo aseguró la senadora kirchnerista María de los Ángeles Sacnun, una de las espadas legislativas más cercanas a la vicepresidente Cristina Kirchner, en relación al debate sobre las clases presenciales.

Este domingo, durante una entrevista con el periodista Ramón Indart en Radio Con Vos, la legisladora santafecina sostuvo que esos debates, a los que considera implantados, “no son discusiones que se estén dando en el interior del país”.

“En algunos casos se dan porque se construye el andamiaje político que, muchas veces, llega desde Buenos Aires al interior”, indicó. En ese sentido, afirmó que una de las principales discusiones políticas que el gobierno nacional ha tenido con la oposición “es menor”; siempre aludiendo a la educación.

“La discusión de la presencialidad en el ámbito educativo me parece una discusión menor. No me parece que sea la centralidad en la política argentina”, afirmó Sacnun durante la entrevista, en referencia al conflicto que profundizó la enemistad entre el presidente Alberto Fernández y el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

La Senadora sostuvo que “hay otras cuestiones que son fundamentales para hablar de la educación en el medio de la pandemia” donde, sostuvo, “hay que bajar la contagiosidad y evitar las muertes”. Y agregó: “La presencialidad hoy no es la discusión más importante. No tiene la centralidad en la discusión en materia educativa”.

“Discutamos el presupuesto educativo y las condiciones en las que trabajan los docentes, o si todos los niños tienen acceso a la conectividad. Porque tenemos que pensar en la pandemia, pero también en la pospandemia”, indicó, sin explicar por qué el Gobierno no los incluye en la agenda, por encima de la presencialidad.

En esa línea, afirmó que “hace semanas que se discute presencialidad sí o presencialidad no, como si fuera la centralidad de los problemas que atraviesa el país”.

Sacnun, en tono autocrítico, amplió: “Me parece demasiado mediocre subirse al tren de una discusión armada por Rodríguez Larreta e instalada en el marco de un lanzamiento de la campaña electoral”.

La Senadora nacional dio a entender así que, para ella, el tema de la presencialidad -un debate incentivado esencialmente por la movilización de los padres de los alumnos que llevan más de un año sin asistir a la escuela- fue sólo una maniobra opositora, una demanda artificialmente instalada.

“En lugar de ser parte o ser funcionales a esas discusiones, más allá de que hay que darlas, tenemos que dar las grandes discusiones del país”, aseguró a dirigente santafecina y aclaró a que tipo de discusiones se refería. “Construir un gran proyecto nacional, proponer el despegue de la Argentina e inaugurar la pospandemia, pese a que estamos en el medio de la segunda ola”, dijo.

Sacnun consideró también que “la pospandemia tiene que ver con convivir con el coletazo de la pandemia” -aunque no definió si entre sus consecuencias incluye el prolongado cierre de las escuelas- y advirtió que “esa es la discusión política que tenemos que instalar, ya que afecta a la vida de los argentinos”.

