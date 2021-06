“Necesito oxígeno de por vida”, Guillermo Coppola habló de las secuelas que le dejó el coronavirus

Durante el domingo, Guillermo Coppola habló sobre las secuelas que el coronavirus dejó en su cuerpo. Tras haberse contagiado en enero del año 2021, el exrepresentante de Diego Maradona consiguió superar la enfermedad, aunque en marzo le detectaron una afección respiratoria por la que debió ser internado en terapia intensiva.

Entablando el diálogo con Ivanna Viale, la hija de Mauro Viale, quien lo reemplazó en el programa que conducía su padre, El Giglico en (Radio Rivadavia) Guillermo Coppola contó que está “metiéndole mucha garra a un temita pulmonar” que le apareció precisamente dos meses después de haberse contagiado con coronavirus. “El 3 de enero me detectaron el virus, me dieron el alta el 15. Pero el 13 de marzo me interné con un temita respiratorio. Estuve en terapia un par de días, grave. Y salí con oxígeno, con el que actualmente todavía estoy”, indicó.

Guillermo Coppola explicó que durante la noche del 12 de marzo, en el cumpleaños de su pareja, él comenzó a sentir una muy fuerte falta de aire. Por esa razón decidió hacerse estudios en el Sanatorio Finochietto para despejar dudas y respaldar su salud. “Me hicieron una tomografía y tenía los pulmones cristalizados. Estuve dos días grave con asistencia respiratoria, con riesgo de vida”, detalló.

“Los médicos me dijeron: ‘Vas a tener que usar oxígeno de por vida’”, reveló. Y a su vez, agregó que actualmente lleva consigo a “Chirolita”, una mochila con un aparato que le provee oxígeno y es primordial en sus días. Coppola admitió que recuperarse es su principal prioridad, por lo que está trabajando dos horas diarias con un kinesiólogo, de lunes a sábado y ya detectó mejoras notables.

En torno a esta mejoría, contó una experiencia que lo hizo emocionar hasta las lágrimas. “Fui a la ducha y, como me sentía bien, no me di cuenta que no puse el oxígeno. La emoción me llevó hasta las lágrimas, porque me permitió bañarme”, cerró.