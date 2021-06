Perotti está "furioso" con los hinchas de Colón

"Marcos, creo que metí la pata, a varios periodistas, más allá que sean amigos les manifesté mi disgusto absoluto por los festejos de Colón, pero la verdad es que fueron muy "pelotudos", no se puede hacer lo que hicieron en este contexto que tenemos, te juro que hubiese preferido que gane Racing y esto no pasaba, además, La Academia tiene los colores de mi Atlético querido". Palabras más palabras menos, ese fue el dialogo de Omar Perotti con su Ministro Marcos Corach, que trascendió por una fuente altamente confiable que es del riñón del perottismo y que por supuesto solicitó la reserva de su nombre. A decir verdad, en esta oportunidad tan equivocado no estuvo el Gobernador. Si hay un culpable es la AFA, ellos sabían lo que podía pasar, el partido no se podía jugar en las condiciones que está el país y principalmente Santa Fe.

Desde el ministerio de Salud de Santa Fe manifestaron la angustia y el malestar que generaron los festejos de la hinchada sabalera en las calles de la ciudad capital.

Jorge Prieto, secretario de Salud, sostuvo que estos tres días de festejo van a actuar como un acelerador del número de contagio colapasando los efectores de salud, que por estos días tienen una ocupación superior al 98%.

Durante el domingo, ingresaron a los hospitales 20 pacientes covid con requerimiento de óxigeno, 24 pacientes por accidentes de tránsito y 8 personas con heridas de fuego.

“En diez días vamos a ver los resultados de estas manifestaciones irresponsables en el marco de una pandemia. Pese a todo esto, los trabajadores de la salud vamos a seguir atendiendo a todas las personas que lo necesiten”, subrayó Prieto.

