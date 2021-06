Martín Lousteau busca poner un pie en las listas de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires y pide lugares

El senador nacional, Martín Lousuteau está decidido a jugar fuerte en la provincia de Buenos Aires dentro de Juntos por el Cambio en las próximas elecciones. A diferencia de otros dirigentes opositores de perfil porteño que podrían pegar el salto y buscar espacios legislativos representando a la provincia, el ex ministro de Economía durante la primera presidencia de Cristina Kirchner no irá por esa senda, aunque sí estará al frente del pedido para que Evolución y el radicalismo estén con lugares de acceso seguro en las listas para “ser protagonistas” en la discusión interna de Juntos por el Cambio (JxC) para las candidaturas bonaerenses.

Será un doble reclamo. Por un lado para que la actual conducción bonaerense de la UCR, empuje ese plan en la mesa de la superestructura de Juntos por el Cambio y por el otro hacia toda la alianza opositora.

Lousteau jugó en la interna bonaerense y apoyó sin miramientos al intendente de San Isidro, Gustavo Posse, en su intención de ser el presidente de la Unión Cívica Radical provincial en las elecciones que se celebraron el último 21 de marzo.

La lista que llevó al jefe comunal sanisidrense, Protagonismo Radical, como candidato a la presidencia del partido cayó frente a la estructura dirigencial del radicalismo que fue detrás de la opción que encabezó el jefe de bloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados bonaerense, Maxi Abad acompañado por la intendenta de General Arenales, Erica Revilla. Abad venció a Posse por 3.551votos.

Pese al resultado en el espacio de Protagonismo Radical se entusiasmaron por la cantidad de electores que se presentaron. También en el sector ganador ponderaron la cantidad de votos que hubo en aquella interna. Ese número, más de 116 mil votos emitidos, servirá para pedir lugares de preponderancia en el cierre de listas dentro de JxC, coinciden de ambos lados de la UCR.

El punto de ebullición en el que se encuentra Juntos por el Cambio sobre todo en la provincia de Buenos Aires abre el escenario y los nombres que barajan desde el armado de Lousteau ya asomaron.

Con la negociación que busca alcanzar a través de sus interlocutores bonaerenses, el senador nacional por Ciudad busca desplegar lo que cerca suyo explican como “una mirada más nacional”, a futuro. En Evolución reconocen que el núcleo de Lousteau está en la Ciudad, pero la participación activa que dio en distintas internas de la UCR como en Córdoba o Buenos Aires, donde sus candidatos estuvieron cerca, le otorga un lugar de peso en la mesa de decisiones de Juntos por el Cambio.

En lo que refiere a la provincia de Buenos Aires, Losuteau focaliza su dirigencia en el conurbano bonaerense. De la mano de Posse, también intentará intervenir en las listas seccionales de Juntos por el Cambio en la legislatura bonaerense.

Va por una banca a diputado provincial por la Tercera Sección electoral en la figura de Pablo Domenichini. Se trata del rector de la Universidad Nacional Guillermo Brown y principal armador de Evolución en la Provincia. Quién oficia de referente en la Tercera por Juntos por el Cambio y tendrá injerencia es el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, del PRO. Allí está también el actual diputado provincial, Fernando Pérez. Con base en Quilmes, Pérez es otro dirigente con el que cuenta Posse y este año vence su mandato.

Algunos intendentes y dirigentes que respaldaron a Posse en la interna de la UCR, piden que el intendente de San Isidro encabece la lista a diputados nacionales de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires. O, al menos, que si no hay acuerdo haya una interna.

Desde Evolción, también ponderan la figura de Dyana Tavela, la vicerrectora de la Universidad Nacional del Noroeste Buenos Aires (UNNOBA), que fuera compañera de fórmula. El lugar natural sería una candidatura por la Cuarta sección electoral, territorio loteado por la UCR con excepción del intendente de Junín, Pablo Petrecca que responde a su par de Vicente López, Jorge Macri.

El intendente de Vicente López, Jorge Macri, repite que los intendentes, en esta elección, tienen que seguir en la gestión y no ir a una contienda electoral. A la par, marcó una fuerte posición días atrás cuando en declaraciones a A24 aseguró que “las decisiones de quién es candidato en cada distrito las decide el distrito, no se ponen de otro lugar. Si yo dijera que quiero ser candidato en la Ciudad de Buenos Aires, ¿qué dirían ustedes?”.

Mientras tanto, la exgobernadora María Eugenia Vidal, no define si será candidata o no, ni por cuál jurisdicción. La semana pasada se reunió con algunos dirigentes de La Territorial, el espacio de legisladores provinciales y ex funcionarios de la anterior gestión que comanda el diputado provincial, Alex Campbell. Hubo un invitado especial: el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.

Al ver estas diferentes fotos, el sector de Lousteau presiona a la conducción bonaerense de la UCR para pedir lugares en la mesa de conducción. Creen que la línea ganadora de la interna bonaerense irá detrás de Vidal -o Santilli- y quedará subsumida en las discusiones del PRO, en vez de abrir espacios al espacio competidor de la UCR. Sin embargo, cuando fue la asunción de Abad, su competidor -Posse- no asistió a la ceremonia que se desarrolló de manera virtual.

Desde el sector de Lousteau aspiran a que el reclamo por lugares se dé “de abajo hacia arriba”. Se entusiasman lo que sucedió días atrás con el comité de la UCR de Ezeiza. En ese distrito de la Tercera sección electoral que gobierna el peronismo desde su creación, la Unión Cívica Radical ya eligió quien lo representará en la lista de candidatos a concejales de Juntos por el Cambio.

Se trata del vicepresidente partidario de aquel distrito e integrante de Evolución, Nicolás Danese. Danese fue ungido por ambos sectores del radicalismo y en acuerdo con el PRO. La experiencia, creen en el espacio de Lousteau, se replicará en otros distritos de la provincia de Buenos Aires y si así no fuera, buscarán canalizar el acuerdo de candidaturas a través de las PASO.

