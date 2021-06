Javier Milei confirmó su candidatura y sorprendió con sus declaraciones

Con la campaña electoral, aparece un factor muy importante: las promesas electorales. Este domingo por la noche se hizo presente en un programa de televisión Javier Milei, brindando declaraciones que sorprendieron a todos los presentes en el estudio a lo largo de la entrevista. Buscando integrar una banca en la Cámara de Diputados, el economista respondió qué piensa de los planes sociales.

El candidato a diputado por el Partido Libertario en la Ciudad de Buenos Aires respondió sobre todo lo consultado inclusive acerca del acuerdo que buscan en la Provincia de Buenos Aires con Juntos por el Cambio. “Hay que ir contra el statu quo y en la Provincia de Buenos Aires lo representan Axel Kicillof y el kirchnerismo, es una cuestión de táctica y estrategia”, explicó.

Al aire de Crónica TV le preguntaron por los planes sociales y manifestó: “Yo nunca hablo de recortar los planes sociales, son víctimas del sistema, tenés que ayudarlos a que salgan trabajando”. Las declaraciones sorprendieron a todos los presentes en el estudio, agregó que “hay que ayudar a la gente para que pueda salir adelante trabajando” y afirmó que muchas veces lo critican por cosas que no dijo.

“Tomo un compromiso con la gente: jamás voy a tomar una suba de impuestas, avanzar sobre las libertades individuales e ir contra la propiedad privada”, fueron las tres de las principales promesas que realizó Javier Milei al electorado. Además, prometió renunciar a su dieta como diputado nacional y sostuvo: “Voy a vivir de mis conferencias como hago hace muchos años”.

Consultado por la política de drogas y la posibilidad de avanzar hacia una legalización expresó que no cree en ningún tipo de restricciones, pero que señaló que el límite es “si hay un Estado de bienestar que se ocupa de eso”. “Si uno se hace cargo de los costos de sus decisiones no hay problema. Si uno se droga y tengo que pagar la cuenta ya no está bien”, aseveró el candidato.

Con información de www.elintransigente.com