Rafaela ya vacunó a 40.000 personas y es un número que despierta esperanza

La Municipalidad de Rafaela destacó que ayer al mediodía, en el marco del operativo de vacunación contra el Covid-19 que se lleva a cabo en el Hospital "Dr. Jaime Ferré", "se vivieron momentos de mucha emoción, ya que se aplicó la vacuna número 40.000".

“Hoy Zunilda, de 93 años, fue a quien se le aplicó la vacuna 40.000. Ella recibió su segunda dosis de AstraZeneca. La emoción es doble: llegamos a este objetivo de vacunas aplicadas y Zunilda se va a su casa con el esquema contra el COVID-19 completo”, expresó la secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe.

“Seguimos trabajado al 100 por ciento en este operativo para que la vacuna que llegue se aplique de la forma más rápida y ágil. Es una luz de esperanza para cada uno de los que hoy se encuentran vacunados y para los que pronto tendrán su turno”, agregó la funcionaria al participar de una mini celebración en la que no faltaron globos y también numerosas hojas impresas con el mismo mensaje: "Vacuna N° 40.000".

"40.000 DOSIS DIARIAS”

La ministra de Salud, Sonia Martorano, recorrió este lunes el Centro de Vacunación del Predio ex Rural de la ciudad de Rosario en el marco de la continuidad de la vacunación contra el Covid-19 que despliega el gobierno provincial en todo el territorio. “Ya se habilitaron 3 alas en el predio, así que desde aquí estaremos vacunando a 6.000 personas por día, más lo que se haga en el resto de los vacunatorios”, indicó en ese marco la titular de la cartera sanitaria santafesina.

En este sentido informó que “las diferentes ampliaciones en los vacunatorios provinciales nos permitirán aplicar aproximadamente 40.000 dosis diarias; y a partir de la llegada de las vacunas se programaron turnos para sábados y domingos, no sólo para colocar primeras dosis sino también segundas y así completar los esquemas de vacunación; con una logística muy bien preparada y llevada adelante de gran manera por los equipos de salud”.

La ministra explicó, además, que “estamos ya en un 70% de vacunación de la población objetivo. Para este viernes van a estar colocadas todas las vacunas a personas de 18 a 59 años con comorbilidades. En tanto que el sábado está turnado para personas sin patologías previas”.

Al ser consultada por la cantidad de personas con comorbilidades, la ministra señaló que “lo tenemos mensurados más o menos en 300.000 personas, 150.000 ya las tenemos turnadas para esta semana, y el resto hay muchas que fueron vacunadas por ser profesionales de la salud, docentes o en seguridad”. Y agregó que “recuerden aquellos que no se anotaron háganlo en el registro de vacunación web; y quienes tengan comorbilidades deben traer certificado médico y hacer una declaración jurada”, continuó.

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

En cuanto a las reuniones que se mantienen a diario con funcionarios nacionales, ministros y gobernadores de las diferentes provincias del país, Martonano explicó que “en cada uno de los encuentros se trata el esquema de vacunación. Además se comparte la situación epidemiológica de cada provincia, y hay un diálogo muy fluido con las autoridades nacionales".

Asimismo, la ministra de Salud explicó que “si podemos sostener la baja de contagios diarios podemos ir mejorando a futuro el pronóstico. Recordemos que se trata de un virus mucho más agresivo, con predilección por la gente joven, gran contagiosidad y hoy una cama mínimo está ocupada 21 días”.

"Hay que sostener las medidas de precaución, de autocuidados, así podríamos mejorar los números de los efectores de salud. En este contexto de emergencia sanitaria internacional que estamos viviendo es de suma necesidad que mantengamos los cuidados, el distanciamiento social, usemos correctamente el barbijo y lavado de manos. Con esto y la vacunación, que cada día es más ágil, podemos tener un panorama más favorable”, concluyó Martorano.

