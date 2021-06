Luciano Castro con nueva novia a semanas de separarse de Sabrina Rojas

Ángel De Brito arrancó "Los Ángeles de la Mañana" con un potente enigmático. El periodista terminaría revelando el inesperado nuevo romance de Luciano Castro con una misteriosa joven.

A semanas de confirmarse la ruptura con Sabrina Rojas, con quien es papá de Esperanza y Fausto , el actor habría encontrado un nuevo amor. "El que esta acompañado después de separarse de su mujer. Pero ya está rehaciendo su vida. Luciano Castro", dio a conocer De Brito sobre este nuevo affaire.

"Fue visto el fin de semana en un baño cerrado de Tortugas ingresando con su camioneta con una chica que no vamos a dar la identidad porque no la tengo. No es conocida", continuó Ángel con los detalles.

Si bien la palabra del actor no estuvo presente para confirmar o negar el rumor, lo cierto es que el conductor de LAM se mostró muy seguro con información de primera mano que dio a conocer.

Fuente: revistacaras.com