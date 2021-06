Todas las respuestas en relación a la vacunación en Santa Fe

La vacunación contra el coronavirus se acelera en la provincia de Santa Fe ante el arribo de nuevas dosis. Por primera vez se vacunó un domingo en las principales ciudades santafesinas. Esta semana se inocula a las personas de entre 18 y 59 años con comorbilidades, pero el Ministerio de Salud anunció que ya se otorgaron los turnos a todos los inscriptos en ese grupo y de esta manera el viernes esperan terminar con la vacunación de la población objetivo. Luego llegará el turno de la población en general que accederá a las dosis por edad, siendo los primeros los más grandes; pero adelantan que hay algunos que pueden haber recibido su turno para esta semana.

La subsecretaria de Equidad del Ministerio de Salud de la provincia, Romina Carrizo respondió las preguntas más frecuentes que le surgen a la población en esta etapa del plan de vacunación: cuáles son las comorbilidades priorizadas, qué pasa en caso de que en la inscripción se aduzca una enfermedad previa que no pueda ser justificada, qué consecuencias tiene renunciar a un turno, en qué casos está contraindicado recibir la vacuna pese a tener turno y cómo recuperar la posibilidad de recibir la dosis, entre las dudas evacuadas en una charla con el programa Pasan Cosas.

Comorbilidades contempladas en esta etapa del plan

-Obesidad mórbida: en este sentido, Carrizo aclaró que no se trata de tener "unos kilos de más", sino una obesidad de grado 2 (índice de masa corporal -IMC- mayor a 35) y grado 3 (IMC mayor a 40).

-Enfermedades cardiovasculares, renales y/o respiratorias crónicas.

-Diabetes tipo 1 o 2 (insulinodependiente y no insulinodependiente).

-Cirrosis.

-Personas que viven con VIH.

-Pacientes en lista de espera para trasplante de órganos sólidos y trasplantados de órganos sólidos.

-Personas con discapacidad residentes de hogares, residencias y pequeños hogares.

-Pacientes oncológicos y oncohematológicos con diagnóstico reciente o enfermedad “ACTIVA” (menos de 1 año desde el diagnóstico; tratamiento actual o haber recibido tratamiento inmunosupresor en los últimos 12 meses; enfermedad en recaída o no controlada).

-En pacientes que requieran o realicen tratamiento quimioterápico, se recomienda recibir el esquema completo de vacunación (2 dosis) al menos 14 días previos al inicio del tratamiento. De no ser posible, se sugiere demorar la vacunación hasta el momento en el cual exista una recuperación medular estable o se encuentren en fase de consolidación (según corresponda).

-Personas cursando una Tuberculosis activa (caso nuevo o recaída, diagnosticados en los últimos 12 meses).

-Personas con discapacidad Intelectual y del desarrollo que inhabilite las capacidades individuales de ejecutar, comprender o sostener en el tiempo las medidas de cuidado personal para evitar el contagio o transmisión de la COVID19; y/o se encuentren institucionalizados, en hogares o residencias de larga permanencia; y/o requieran asistencia profesional domiciliaria o internación domiciliaria.

-Sindrome de Down, priorizando inicialmente a aquellos mayores de 40 años, en quienes se ha evidenciado un aumento sustancial de la mortalidad por Covid-19 respecto de otros grupos etarios.

Qué pasa si en la inscripción se declara una enfermedad previa que no pueda ser justificada

La subsecretaria de Equidad explicó que todas las personas que hayan declarado una comorbilidad deben llevar un certificado médico que acredite la enfermedad previa que padecen. En caso de no llevarlo, en los vacunatorios hay formularios disponibles para hacer esa declaración en el momento.

"Si no se cumple con esto, el paciente se vacuna igual porque tiene el turno otorgado, pero firma la declaración jurada donde certifica lo que declara en la web. Ya de por si, lo marcado tiene carácter de declaración jurada, y asimismo cuando llegan a la puerta de los vacunatorios se les está haciendo firmar la declaración jurada propiamente dicha para que puedan respaldar lo que declararon en la web.

La provincia cuenta con las herramientas necesarias para corroborar los datos, una de ellas es el sistema Sicap, a través del cual se puede corroborar con la identidad de la persona si padece la enfermedad que manifestó. De acuerdo al artículo 293 del Código Penal, aquellas personas que presenten una declaración que no sea real o esté falseada pueden tener consecuencias penales.

Reinscripción

Desde la cartera sanitaria piden que todas las personas con comorbilidades que no se hayan inscripto, lo hagan lo antes posible para recibir su turno. Pero también aseguran que se agregaron patologías de riesgo a la lista de vacunación y alientan a las personas con alguna de ellas a volver a anotarse o modificar su inscripción.

A la lista de patologías de riesgo que tienen prioridad en la vacunación agregaron algunas comorbilidades que no estaban en la lista inicial. Por esto, quienes se hayan anotado ni bien se abrió la lista, pueden modificar su inscripción y agregar su patología si ya aparece. Es importante recordar que hay que contar con un certificado de salud que justifique la patología. Este debe presentarse en la inscripción y el día del turno también.

Qué consecuencias tiene "dejar pasar" el turno de vacunación

Ante la consulta sobre aquellos que ya tuvieron su turno para vacunarse y dejaron pasar la posibilidad por no querer ser inoculados con la dosis disponible en ese momento, Carrizo indicó que no se puede "esperar" la vacuna deseada. "Los vacunatorios van recibiendo diferentes vacunas, no siempre tenemos disponibles las mismas, pero cualquiera de las tres vacunas disponibles tienen una muy buena eficacia con lo cual podría estar recibiendo cualquiera", señaló.

"Hemos tenido casos donde se les dice qué dosis hay disponible y la gente se retira del vacunatorio", dijo la subsecretaria, y explicó que esta conducta conlleva que a la persona que rechaza la dosis no se le puede dar un nuevo turno por haber confirmado por primera vez. "Lamentablemente, ese turno se pierde para alguna persona que necesitaba la vacuna y la persona que lo rechaza no se vuelve a turnar", aseguró.

Quiénes no pueden vacunarse aunque tengan turno para hacerlo

La subsecretaria de Equidad explicó que no pueden recibir la vacuna aquellas personas que sean positivas de covid o estén transitando la enfermedad, así como aquellas que son contacto estrecho de un infectado y por ende se encuentren en un período de aislamiento. En ambos casos deberán dejar pasar de 15 días a un mes del alta médica, situación que será evaluada en el vacunatorio.

También explicó que las personas que se hayan colocado la vacuna antigripal deben dejar pasar como mínimo 15 días para recibir la dosis contra el coronavirus, y viceversa. Entre vacuna y vacuna (covid y antigripal), deben pasar, sí o sí, dos semanas.

En el caso de quienes pierdan el turno de la vacunación covid por haber recibido la antigripal en menos del período estipulado, Carrizo explicó que al día 16 pueden asistir al vacunatorio con el turno programado y serán inoculados, es decir, no pierden la posibilidad de vacunarse contra el coronavirus.

Vacunación en embarazadas y lactantes

Carrizo precisó que Anmat no recomienda la vacunación en embarazadas, excepto que el beneficio de la vacunación supere al riesgo. "Hemos tenido pacientes embarazadas internadas en terapia. En ese caso, su obstetra va a tener que emitir un certificado asegurando que el beneficio de recibir la vacuna es mayor que el riesgo", añadió.

Hoy, las embarazadas no están dentro del grupo priorizado y Anmat no recomienda su inoculación. En cuanto a las mujeres lactantes, la médica indicó que pueden recibir la vacuna contra el coronavirus sin ningún tipo de problema.

Fuente: Aire de Santa Fe