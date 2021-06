Los polémicos comentarios de Alex Caniggia contra Pampita, tras su cruce con Charlotte: “La mucama discutió con mi hermana”

Cosas de familia. Pampita y Charlotte se trenzaron ayer por la noche en “La Academia” (El Trece). Jimena Barón fue otra de las que salió a atenderla luego de su performance en la pista de baile más famosa del país. Como suele ocurrir siempre en estos casos, su hermano, Alex Caniggia, la defendió con vehemencia en las redes.

El primer dardo fue lanzado por Charlotte la semana pasada en sus redes sociales: “La verdad el jurado del Bailando me cae pésimo. Saber que voy ahí, bailo y pongo la mejor onda y siempre me están denigrando y maltratando como persona”. Es decir, apuntó en forma directa contra Ángel de Brito, Carolina Pampita Ardohain, Jimena Barón y Hernán Piquín.

Hizo una encuesta entre sus seguidores en relación a los jurados y las opciones era: “Sí, son una mier...” y “No, son re buenos”. Luego de esto, se presentó en la pista de Showmatch y le dijo a Marcelo Tinelli, conductor del ciclo: “Siento que podrían haber sido un poco más amables conmigo como con otros participantes”.

Luego de su presentación de baile, protagonizó un picante cruce con Pampita, en el que sacaron varios trapitos al sol sobre un viejo cruce que tuvieron hace un año. Ahora vengo y digo todo en la cara”, disparó Charlotte. A lo que la jurado del certamen respondió: “Y sí, siempre es mejor de una, te lo sacás de adentro y lo hablamos en persona. Decir cosas un año y medio después no tiene sentido”.

A eso, Pampita sumó: “Me encanta, porque además me la re banco si me la decís en el momento. No tengo nada que ocultar. Somos dos mujeres de mucho carácter. Nos va a venir re bien hablar las cosas en la cara”. Acto seguido, le dejó bien en claro que el reality no era “un jardín de infantes” en el que se le dice a los participantes: “¡Ay, que bien que logró sacar la coreo!”.

Frente a esto Charlotte dijo que bajo ningún punto de vista la podían tratar mal en una devolución y la acusó de haber sido agresiva con ella. Y en todo est ida y vuelta apareció su hermano, Alex Caniggia, que en su cuenta de Twitter publicó un picante texto, que luego borró: “Me contaron que la mucama discutió con mi hermana. Pobre mina veo que la herida de los cuernos no le sana. Te recomiendo un bien psicólogo si querés, pampeana. Mejorate sino la China vuelve y a tu marido de lo afana”.