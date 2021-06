La crisis económica que atraviesa Roberto García Moritán, el marido de Pampita: “La que para la olla en casa es ella”

La llegada de la pandemia por el coronavirus afecto a todos en distintos aspectos. El virus fue letal para algunos sectores, pero más específicamente con el gastronómico, y es acá donde aparece Roberto García Moritán, el marido de Pampita y futuro padre de la bebe que está a punto de nacer.

El empresario tiene dos famosos restaurantes,Tanta y La Mar, desde el 2020 no baja los brazos para mantener a flote sus negocios y el personal de los mismos. Por eso mismo comenzó haciendo delivery o el famoso “take away”, sin embargo parece no ser suficiente para seguir adelante y no quebrar.

Cada día que pasa, el contexto en el que estamos viviendo se vuelve más complejo y afecta cada vez más a la gastronomía. Los restaurantes de Roberto García Moritán no están resistiendo y como consecuencia tuvo que tomar drásticas decisiones con respecto a su personal, incluso se dieron a conocer algunos conflictos como consecuencia a lo que planteó.

La buena noticia es que Pampita siempre se mantuvo fuerte al lado del Moritán, ya que ella es la que para la olla en la familia, haciéndose cargo de los gastos, los cuales no son para nada bajos. Como por ejemplos el lujoso triplex que alquilan en el limite entre Palermo y Belgrano, el cual tiene un costo mensual de 10 mil dólares.

Por suerte la modelo cuenta con dos trabajos que ayudan a solventar todo, por un lado es jurado del famoso programa “Showmatch: La Academia”, y por otro tiene su programa propio “Pampita Online”, el cual conduce. Pero eso no es todo, Pampita es una persona reconocida y gracias a su profesión logra generar ingresos a través de las redes sociales, en donde cotiza un posteo más o menos en 500 mil pesos.

Gracias a ello, Roberto García Moritán puede respirar un poco más tranquilo, mientras piensa en nuevas opciones para no cerrar sus restaurantes y declararse en quiebra.