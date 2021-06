Chicanas, cruces y una pelea que toma forma: cuándo y dónde sería el combate entre el Chino Maidana y el youtuber Yao Cabrera

Empieza a tomar forma la versión sudamericana de la pelea entre Floyd Mayweather y Logan Paul. El excampeón del mundo Marcos Maidana aceptó el desafío del youtuber uruguayo Yao Cabrera para realizar un combate similar y en las próximas semanas comenzarán a pulir los detalles del gran show.

“Se va a hacer en diciembre en el Luna Park y tendrá propósitos sociales, todo lo generado se va a donar”, le aseguró Cabrera a TN Deportivo y agregó: “Resta definir qué canal va a transmitir en la Argentina y ya hay dos interesados. Para el exterior va a ser por streaming”.

Por su parte, el influencer adelantó que la velada estará compuesta por varios combates y shows musicales. “Tenemos pensado que peleen la Mole Moli contra el Patón Basile y la Tigresa Acuña contra La Chabona (influencer). La nuestra sería la pelea estelar”, detalló.

El ida y vuelta en las redes sociales: del desafío de Yao Cabrera a la respuesta del Chino Maidana

En medio del furor que se desató por la pelea entre Mayweather y Logan Paul, el influencer uruguayo Yao Cabrera (que vive en la Argentina) desafió a Marcos Maidana a realizar un combate similar. Lo hizo a través de sus redes sociales, con un mensaje con el que buscó enfurecer al Chino, una gloria de nuestro boxeo.

“Chicos, ¿quieren una pelea de verdad? Reto al Chino Maidana y me voy. Acá, cara a cara con él. Si pierdo me voy de la Argentina para siempre. Y, Chino Maidana, ¿te la bancás o no?”, publicó Cabrera el lunes. Este martes, justamente, llegó al respuesta.

“Che, vos, ¿cómo es que se llama, Yoyo? (le pregunta a su hijo). Yao Caver..., mirá, yo no peleo con amateurs ni con pel..., pero a vos te voy a fajar para que te vayas del país”, contestó el Chino Maidana a través de un video que publicó su hijo, conocido en internet como Rufus.

El video publicado está acompañado por un mensaje de Yoyo, que dice: “Si no lo mata él, lo mato yo, je. Por las dudas, yo no trabajo con esos personajes, solo estoy como ustedes que quiere que lo cague a palos. Y si no lo hace él, lo hago yo, Rufus, o más conocido como Yoyo Maidana, el hijo del Chino”.

Apenas apareció el video del Chino en las redes sociales, Yao Cabrera volvió a entrar en acción en las redes. “Acaba de aceptarme la pelea el Chino Maidana. Si él gana, me voy de la Argentina para siempre”, escribió en su cuenta de Instagram.

Fuente: TN