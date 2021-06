La decisión final: la duda de Armani y quiénes serán los 28 para la Copa América

Son horas decisivas para la Selección Argentina: Lionel Scaloni está reunido con su cuerpo técnico evaluando quiénes serán los 28 jugadores que participarán de la Copa América. El entrenador cuenta con 32 futbolistas, por los cuales debe prescindir de cuatro. ¿Quiénes serían? Olé te lo cuenta.

Tras el 2-2 ante Colombia, la Selección regresó al país en un vuelo chárter. Los 31 jugadores que estuvieron en Barranquilla se hicieron el análisis rápido en el aeropuerto de Ezeiza y dieron todos negativos. Al mediodía, ya en el predio de la AFA, se hicieron los PCR y los resultados estarán este miércoles por la noche o el jueves por la mañana. Con estos datos en la mano, más el estudio de Cristian Romero (salió con una molestia y los estudios arrojaron que sufre una sobrecarga muscular en la cara posterior del muslo izquierdo), el DT tiene que definir la lista de 28.

El primero que ya se sabe que no estará en la Copa América es Lucas Alario. El delantero del Bayer Leverkusen no se recuperó de una lesión en el tendón del muslo derecho: se perdió la doble fecha de Eliminatorias y tampoco estará en Brasil. De hecho, el ex River ya abandonó el predio de la AFA.

Hay otros dos que son fijas: José Palomino y Emiliano Buendía. Ni el zaguero del Atalanta ni el delantero del Norwich -y que acaba de ser transferido al Aston Villa de Emiliano Martínez- sumaron minutos ante Chile y Colombia. El cuarto desafectado sería Nahuel Molina. El lateral surgido en Boca, de presente en el Udinese, jugó un rato en el tramo final ante la Roja. Y contra los cafeteros se quedó afuera del banco.

¿El quinto será un arquero? No esta confirmado.Porque a Franco Armani le sigue dando positivo el PCR. Con ese resultado, no puede entrara Brasil, y se perdería la Copa América, como sucedió con las Eliminatorias. Ahora, no se descarta igual que Scaloni lleve cuatro arqueros. Entonces deberá desafectar un jugador de campo más... Igualmente, los que se queden afuera quedarían como reserva en caso de que deban ser convocados por casos de coronavirus en el plantel (se pueden hacer hasta cinco cambios durante la competencia). Son horas decisivas...

Los confirmados​

​Arqueros: Emiliano Martínez y Agustín Marchesín.

Defensores: Gonzalo Montiel, Juan Foyth, Cristian Romero, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Tagliafico, Marcos Acuña y Lisandro Martínez.

Volantes: Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso, Guido Rodriguez, Nicolás Domínguez y Alejandro Gómez.

Delanteros: Lionel Messi, Lautaro Martínez, Sergio Agüero, Ángel Di María, Ángel Correa, Lucas Ocampos, Joaquín Correa, Julián Álvarez y Nicolás González.

